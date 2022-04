Big Apple Talk: Das Ende des «Pizza-Prinzips»

Das Leben in New York ist verdammt teuer geworden. An die Ausgaben für Unterkunft darf man gar nicht erst denken. Die monatliche Medianmiete liegt hier bei rund 3500 $ bei einem mittleren Einkommen von rund 5600 $. Und jetzt – während der höchsten Inflation seit vierzig Jahren – fällt auch noch eine uralte Gewissheit. Das «Pizza-Prinzip» besagte über vier Jahrzehnte, dass ein Stück der legendären New Yorker Pizza (ähnlich wie die aus Neapel, nur mit mehr Zucker in der Tomatensauce) ungefähr so viel kostet wie eine Fahrt mit der U-Bahn.