Big Apple Talk: Die beste US-Aktie 2022

An der New Yorker Börse ist es ein grausames Jahr. Während die US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation die Geldpolitik forsch strafft, hat der breite US-Aktienindex S&P 500 seit Jahresbeginn rund 15% verloren. Den Tiefpunkt erreichte er Mitte Juni, nachdem er fast ein Viertel seines Werts abgegeben hatte.

Warren Buffett, der am Dienstag seinen 92. Geburtstag feiert, ist da ganz in seinem Element. Der überzeugte Value-Investor mit über 100 Mrd. $ an Cash auf der hohen Kante ist heuer auf Einkaufstour gegangen. Seine Devise ist es, in etablierte Qualitätsunternehmen einzusteigen, deren Titel günstig zu haben sind. So hat er heuer gleich den König unter den bestperformenden Aktien im S&P 500 gekrönt.

Eine weitere Übernahme?

Die Titel von Occidental Petroleum haben seit Jahresbeginn über 150% zugelegt. Energieaktien sind grundsätzlich fast die einzigen klaren Gewinner in diesem Jahr – auch wegen des Energiepreisanstiegs aufgrund des Ukrainekrieges. Der Teilindex S&P 500 Energy ist seit Jahresanfang aber «nur» rund 50% avanciert.