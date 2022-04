Big Apple Talk: Ein Klassiker kehrt an die Börse zurück

Der Name steht für eines der hochwertigsten Musikinstrumente der Welt: Steinway. Der Klavierhersteller, gegründet 1853 in New York vom deutschen Einwanderer Heinrich Engelhard Steinweg, versorgt mit seinen Fabriken im Stadtteil Queens und im deutschen Hamburg rund 80% des Weltmarktes für Pianos. Gemäss Unterlagen, eingereicht vergangene Woche bei der US-Börsenaufsicht, plant Steinway nun zum zweiten Mal in der 169-jährigen Unternehmensgeschichte den Gang an die New Yorker Börse.

Zurzeit befindet sich der Klavierbauer noch im Besitz des Hedge Fund Paulson, der einst die Finanzkrise geahnt und mit seiner Wette gegen den US-Immobilienmarkt 15 Mrd. $ gemacht hatte. Für einen Bruchteil davon, nämlich 0,5 Mrd. $, nahm Paulson 2013 Steinway von der Börse.