Big Apple Talk: Mit diesen US-Aktien gegen Inflation und steigende Zinsen

Die Inflation in den USA ist auf einem Vierzigjahreshoch, die Konsumentenstimmung ist so schlecht wie 2011 nach der grossen Finanzkrise. Die jüngsten Ausblicke vieler Unternehmen zeigen: Mit Fabelzahlen ist dieses Jahr bei den wenigsten zu rechnen. Garry Shilling, Gründer der gleichnamigen Wirtschaftsberatung, meint, den Konsumenten gehe die Puste aus, die Konjunktur werde sich bald spürbar abkühlen. Das wird sich noch verschärfen, weil die US-Notenbank Fed dieses Jahr die Zinsen erhöht, um die Inflation zu bekämpfen. Zugleich könnten laut den Analysten von BCA Research die Preise für Öl, Gas und einige wichtige Metalle wegen der Ukrainekrise aber weiter steigen. Alles in allem könnte uns bald hartnäckig hohe Inflation bei nachlassender wirtschaftlicher Dynamik treffen. Stagflation ahoi. It’s the seventies all over again.