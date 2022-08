Big Apple Talk: Von den Alpen in die US-Dose

Der Antialkoholiker blickt am Konzert im New Yorker Prospect Park dumm drein. Bestellt hatte er am Getränkestand ein Wasser. In die Hand gedrückt erhält er eine Halbliter-Bierdose mit Totenkopfprint und der martialischen Aufschrift «Liquid Death» (auf Deutsch: flüssiger Tod). Doch der Geschmackstest offenbart: Es ist tatsächlich H2O. Und zwar eines, das einen ziemlichen Weg hinter sich hat.

Das Unternehmen Liquid Death mit Sitz in Los Angeles, gegründet 2017 vom Ex-Netflix-Designer Mike Cessario, rühmt sich, Wasser «aus den österreichischen Alpen» zu vertreiben – nicht aus den Schweizer Alpen, wie das «Wall Street Journal» am Wochenende fälschlicherweise berichtet hat. So oder so ist die Verortung grosszügig gewählt.

10’000 Kilometer (Luftlinie)

Abgefüllt wird «Liquid Death» vom österreichischen Getränkeunternehmen Starzinger aus Frankenmarkt, das genau genommen vor dem Fuss der Alpen liegt. Starzinger setzt nach eigener Aussage stark auf Nachhaltigkeit. Geschmacksneutrales Nass rund 10’000 Kilometer (Luftlinie) um den halben Planeten zu schaffen, kann aber wohl kaum als das bezeichnet werden.