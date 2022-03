Big Apple Talk: Warren Buffett hat’s geahnt

Die US-Investorenlegende Warren Buffett wird auch das «Orakel von Omaha» genannt. In der Stadt im Bundesstaat Nebraska hat die Investmentgesellschaft des 91-Jährigen, Berkshire Hathaway (BH), ihren Sitz. Buffetts Aussagen an einem Aktionärstreffen 2006 haben etwas Prophetisches. Damals erzählte er, wie er Ende der Achtzigerjahre an der Bank Salomon Brothers beteiligt war, die eine Ölbohrexploration in Sibirien betrieb. Diese endete damit, dass lokale Kräfte Equipment beschlagnahmten und mit Gewalt drohten. Buffett drückte seine Zweifel aus, «dass sich die Welt dort in Bezug auf ihre Einstellung zu Kapital und insbesondere zu Fremdkapital nachhaltig verändert hat». Seit damals hat er jedenfalls nie mehr in Russland investiert.