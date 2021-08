«Gute Margen und Preismacht sind wichtig»

Herr Pfranger, die Renditen in den USA ­sinken seit Wochen. Was passiert gerade an den Anleihenmärkten?

Die eine oder andere Unsicherheit ist ­zurückgekehrt. Die Anleger rechnen mit einer gewissen Dämpfung der Erholung aufgrund der Delta-Mutation. Wir halten diese Befürchtungen jedoch für etwas übertrieben. Die Virusvariante hat sich vor allem im Vereinigten Königreich ausgebreitet, aber die Zahlen sind dort bereits rückläufig. Die Todes- und Krankheits­zahlen liegen immer noch deutlich unter denen vom Jahresanfang. Man sollte sich also nicht von den höheren Fallzahlen ­irritieren lassen. Die spekulativen Marktteilnehmer haben auch stark auf einen weiteren Anstieg der Langfristzinsen ­gewettet, was sie nun wieder zurücknehmen. Das ist aber ein technischer Effekt.