Biotech-Wette

Ich habe nichts gegen Biotech. Im Gegenteil: Die Branche ist enorm innovativ, und es ist schön, dass wir in der Schweiz so viele Unternehmen haben, die in diesem Segment vorne mitspielen. Doch wenn es darum geht, mein Geld langfristig und sicher anzulegen, dann mache ich um Biotech mit wenigen Ausnahmen einen grossen Bogen.

Letzten August hatte ich Sie an dieser Stelle davor gewarnt, in Titel wie Relief Therapeutics (RLF 0.20 -4.09%) oder Polyphor (POLN 3.10 +3.33%) zu investieren. Nicht, dass ich darüber mehr gewusst hätte als irgendein anderer Anleger, doch das Risiko einer Investition in ein Unternehmen, das ein oder zwei heisse Eisen im Feuer hat, die dann bei einer Ablehnung durch die Behörden ganz schnell ganz kalt werden, ist mir einfach zu gross.

Der Kurs von Relief hat sich seither gedrittelt. Polyphor hat die Anleger am Montag mit einer gescheiterten Studie schockiert und mitgeteilt, die Zukunft des Unternehmens zu überdenken. Ein Taucher um 60% war die Folge. Das passiert natürlich nicht bei allen Biotech-Titeln. Wer ein ausgewogenes Biotech-Portfolio mit einem Dutzend Aktien hält, kann damit auch gutes Geld verdienen. Doch wie gesagt: Das Risiko ist immens.

Wenn ich in Biotech investiere, setze ich auf die Grossen. Der Vorteil: Auch da rauscht der Aktienkurs ab, wenn es gute Nachrichten gibt. Schlägt eine Studie fehl, dann ist das aber nur halb so schlimm. So war das mit Biogen, die ich Ende Jahr in meine Favoriten für 2021 aufgenommen hatte. Die Zulassung des Alzheimermedikaments Aduhelm löste Euphorie aus; die Titel starteten durch. Zu dieser Kategorie zähle ich auch Amgen (AMGN 242.37 -0.19%) und Regeneron. Also nochmals: Biotech-Wetten bitte nur dann, wenn Sie bereit sind, die Wette zu verlieren.