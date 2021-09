BIP erholt sich deutlich

Die erste offizielle Schätzung des Schweizer Bruttoinlandprodukts für das zweite Quartal liefert ein solides Ergebnis. Real hat es gegenüber dem ersten Quartal 1,8% zugenommen. Es liegt damit 7,7% über dem Niveau des Vorjahres. Die Schweizer Wirtschaft hat die Coronarezession nicht nur schnell verlassen, sondern die Besserung ist breit abgestützt. Bei den Konsum- und den Investitionsausgaben, im Aussenhandel sowie in fast allen Wirtschaftssektoren wurde ein Plus eingefahren. Im internationalen Vergleich ist das BIP-Wachstum geringer als beispielsweise im Euroraum (+2% zum Vorquartal resp. +13,6% zum Vorjahr), aber das hängt auch damit zusammen, dass die Schweiz 2020 wirtschaftlich besser überstanden hat und einen geringen Erholungsbedarf hat als viele Handelspartner. Die heutigen BIP-Daten in Kombination mit den vorlaufenden Konjunkturindikatoren signalisieren, dass die Schweizer Wirtschaft gut gewappnet ist für die Tempoverringerung, die diesen Herbst in Europa ansteht.

