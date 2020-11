Bitcoin bricht kurz vor dem ­Allzeithoch ein

Selbst für langjährige Bitcoin-Anleger sind die Schwankungen der Kryptowährung über die vergangenen Tage ein Belastungstest. Der Kurs von Bitcoin ist am letzten Mittwoch auf 19 500 $ gestiegen, im Monatsvergleich ein Gewinn von über 40%. Damit wurde fast das Allzeithoch vom Dezember 2018 erreicht, als der Preis kurz die Marke von 20 000 $ überschritten hatte. Doch knapp vor der neuen Rekordmarke brach der Kurs 17% ein. Am Freitag kostete die digitale Währung weniger als 17 000 $ – die Gewinne der vergangenen zehn Tage sind wieder zerronnen. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an