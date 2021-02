Bitcoin dank Tesla-Kauf auf neuem Allzeithoch

«Bitcoin zum Mond» – so lautet der neue Kampfschrei der Amateurtrader in den sozialen Medien. Und Tesla-CEO Elon Musk mischt dabei kräftig mit. Eine Ankündigung des Elektroautobauers, 1,5 Mrd. $ der freien Liquidität in Bitcoin investiert zu haben, hat die Kryptowährung auf ein neues Allzeithoch getrieben. Der Kurs notierte am Dienstagnachmittag erstmals über 46’000 $. Damit hat er sich über die vergangenen drei Monate verdreifacht.

Nachdem Privatanleger dank koordinierter Käufe den Kurs des US-Videospielehändlers GameStop hochkatapultierten, sind Kryptowährungen das neueste Beispiel des von Beobachtern «Meme Economy» getauften Spekulationsfiebers. Die gesamte Marktkapitalisierung des Krypto-Universums notiert nun über 1,3 Bio. $ – fast eine Verdoppelung seit Anfang Jahr. So ist auch Ethereum, die zweitgrösste Digitalwährung, auf ein neues Höchst geschossen. Der Kurs von Dogecoin, ein von Musk per Twitter beworbener Coin, hat sich allein seit Anfang Jahr vervierzehnfacht. Dogecoin gehört gemäss der Webseite Coinmarketcap nun zu den zehn grössten Digitalwährungen.