Bitcoin hält hohes Niveau

(AWP) Die Kryptowährung Bitcoin (BTC) hat sich nach dem mit Spannung erwarteten Handelsstart von BTC-Futures zur Wochenmitte um die Marke von 17’000 $ eingependelt. Der gesamte Kryptowährungsmarkt hat zudem erstmals eine Marktkapitalisierung von einer halben Bio. $ erreicht. Davon profitieren laut Analysten auch alternative Kryptowährungen wie Ether oder Litecoin.

Am Mittwoch gegen 11.15 Uhr kostet ein Bitcoin beim Online-Handelsplatz Bitstamp rund 16’560 $ und damit rund 25% mehr als am letzten Mittwoch zur gleichen Zeit. Vom letzten Freitag erreichten Allzeithoch von über 18’000 $ ist BTC damit wieder etwas abgerückt. Die Marktkapitalisierung von BTC liegt mit aktuell rund 284 Mrd. $ indes knapp ein Drittel über dem Wert der Vorwoche. Dies entspricht einem zur Vorwoche fast unverändertem Anteil am Gesamtmarkt von rund 57%.

Futurevolumen unter Erwartungen

Die Leit-Kryptowährung Bitcoin hat bewegte Tage hinter sich. Gemäss dem Durchschnittskurs von Coinmarketcap sank der BTC-Kurs nach einem rasanten Anstieg auf über 18’000 $ bis zu Beginn des Future-Handels am Montag unter die Marke von 13’500 $.

Die Unsicherheiten unter Händlern im Zuge der BTC-Futures ist laut Swissquote-Analyst Arnaud Masset einer gewissen Erleichterung gewichen. Viele Marktteilnehmer hätten erwartet, dass die Einführung des Futures-Handels aufgrund möglicher Short-Positionen eine scharfe Korrektur auslösen würde. «In der Tat ist das Gegenteil passiert», sagt Masset gegenüber AWP. Als Grund nennt er das bisher scheinbar begrenzte Interesse am Markt.

Jahresendrallye auf 20’000 $?

Dies liege aber auch daran, dass die Anzahl von Anbietern noch relativ klein sei, ergänzt ein Analyst der Falcon Private Bank. Vergleiche man das Kontraktvolumen mit dem durchschnittlichen sonstigen Handelsvolumen von BTC auf den Onlineplattformen, sei dies vernachlässigbar.

Die Zahlen zu den Handelsaktivitäten von Futures zeigten das geringe Interesse von Investoren, Bitcoins zu verkaufen, sind sich beide Analysten einig. Dies wiederum schliesse weitern Kursavancen nicht aus. Masset rechnet sogar mit einer Jahresendrally auf 20’000 $.

Alt-coins im Fokus

Der derzeitige Kapitalzufluss in den Kryptowährungsmarkt spiegelt sich auch im Anstieg der Marktkapitalisierung. In der Nacht auf heute überstieg diese gemäss Coinmarketcap erstmals die Marke von einer halben Bio. $, rund 130 Mrd. $ mehr als in der Vorwoche. Davon profitieren laut Masset auch die hinsichtlich Volumen der letzten 24 Stunden zweit- und drittmeist gehandelten Kryptowährungen Ether (ETH) und Litecoin (LTC).

Die beiden Bitcoin-Alternativen kletterten innerhalb der letzten sieben Tage um rund 47% auf 659 $ bzw. um rund 201% auf 309 $. Händler begründen dies mit dem steigenden Konsolidierungspotenzial beim Bitcoin, das Kryptowährungen wie ETH und LTC in den Fokus der Anleger rücken lasse.

Regulierung mittels Blockchain

Zur steigenden Bekanntheit zumindest im Fall von ETH dürfte die schrittweise Etablierung der Ethereum-Blockchain in der Finanzwelt beitragen. Die Blockchain der Ethereum-Stiftung mit Sitz in Zug bietet im Gegensatz zur Bitcoin-Blockchain mittels «klugen Verträgen», Smart Contracts genannt, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Unternehmen.

So kündigten etwa die sonst eher getrennte Wege gehenden Grossbanken UBS (UBSG 17.85 1.13%) und Credit Suisse (CSGN 17.46 0.98%) am Montag ein gemeinsames Projekt auf einer geschlossenen Ethereum-Blockchain an. Die Finanzhäuser planen zusammen mit weiteren Finanzdienstleistern eine Plattform für den Datenabgleich von Wertschriftentransaktionen, um Regulationsanforderung zu optimieren. Ziel des Projekts ist ein anonymer Abgleich von Referenzdaten im Rahmen von Mifid II, so die Mitteilung der UBS.