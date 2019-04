Mit Bitcoin geht’s wieder aufwärts

(Reuters) Bitcoin hat am Dienstag erstmals seit November wieder die Marke von 5000 $ geknackt. Nachdem sich der Kurs der bekanntesten und grössten Kryptowährung monatelang kaum bewegt hatte, schoss er an der Luxemburger Börse Bitstamp um bis zu 23% auf 5076 $ in die Höhe. Branchenexperten vermuten, dass ein einzelner Käufer dahinter steckt. Andere Cyberdevisen wie Ethereum und Ripple profitierten von der generell steigenden Nachfrage nach digitalen Münzen.

Laut dem Chef des Londoner Kryptowährungs-Spezialisten BCB Group, Oliver von Landsberg-Sadie, wurde der Kurszuwachs von einem Käufer ausgelöst, der auf den Handelsplattformen Kraken, Coinbase und Bitstamp eine Order im Volumen von 100 Mio. $ abgegeben habe. «Es gab einen einzigen Auftrag zum Kauf von rund 20’000 Bitcoin, der automatisch über diese drei Börsen abgewickelt wurde», sagte der Manager. «Wenn man sich die Volumina an jeder der Plattformen anschaut, dann sieht man, dass in einer Stunde je rund 7000 Stück abgestimmt und synchronisiert gekauft wurden.»

Zweistellige prozentualen Kurssprünge sind bei Bitcoin & Co. nicht selten, kamen aber schon länger nicht mehr vor. Gegen Ende 2018 war der Bitcoin-Kurs von über 6000 $ innerhalb weniger Tage auf rund 3300 $ abgestürzt – ohne ersichtliche Gründe. Seither lag er zwischen 3000 und 4000 $.

Zu den Boomzeiten um den Jahreswechsel 2017/18 hatte ein Bitcoin zeitweise um die 20.000 $ gekostet. Seither schossen neue Kryptowährungen wie Pilze aus dem Boden. Laut dem Branchendienst Coinmarketcap.com gibt es inzwischen mehr als 2100 Kryptowährungen, die zusammen auf eine Marktkapitalisierung von rund 159 Mrd. $ kommen. Das ist allerdings nur noch ein Bruchteil der Marktgrösste von vor einem Jahr.

Bitcoin ist eine von Hochleistungs-Rechnern geschaffene digitale Währung. Die Computer müssen komplizierte Algorithmen lösen und bekommen dafür Bitcoin zugeteilt. Im Fachjargon wird dieses System Mining genannt.

Je mehr Bitcoin geschürft werden, desto schwieriger werden die Aufgaben, die es zu berechnen gilt. Bislang wurden so 17,6 Mio. Stück Bitcoin entwickelt. Die maximal mögliche Menge ist auf 21 Mio. beschränkt. Bitcoin können dafür genutzt werden, im Internet Dienstleistungen und Waren zu kaufen sowie Finanzmarktgeschäfte abzuwickeln.