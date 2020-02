Bitcoin-Kurs hält sich gut

Die Schwelle von 9200 $ erwies sich zwischenzeitlich für den Bitcoin als kleiner Widerstand, der jedoch ebenfalls mit Leichtigkeit gebrochen wurde. Nun scheint der Bitcoinkurs munter Richtung 10’000 $ zu marschieren. Wird diese Marke gebrochen, wird das für neue Schlagzeilen sorgen, was der Nachfrage nach der wichtigsten Kryptowährung förderlich sein dürfte.

Selbstverständlich ist es nicht, dass der Bitcoinkurs in den vergangenen beiden Wochen weiter und deutlich zulegte. China ist für die gesamte Blockchain-Szene ja ausserordentlich wichtig und will gemäss der erklärten Absicht der chinesischen Regierung eine führende Rolle einnehmen. Wenn nun das Land mit Blick auf das Coronavirus in verschiedener Hinsicht mit Problemen kämpft, ist das in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen – zumal der Bitcoin ja bis dato die weltweit wichtigste Blockchain-Anwendung ist.