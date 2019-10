Wie Chinas PrÃ¤sident die Bitcoin-Rally ausgelÃ¶st hat

Noch am Donnerstag kostete Bitcoin (Bitcoin 9444.13 9.16%) so wenig wie seit Mai nicht mehr. Der Kurs ist seit dem Höchst im Juli von knapp 13’000 $ auf unter 7500 $ gesunken. Doch dann überraschte die Kryptowährung wieder: Dank der stärksten Rally seit eineinhalb Jahren notiert Bitcoin nun über 9000 $ – ein Plus von etwa 25%.

Der Grund für die Rally liegt wohl in Peking. Am Freitag hat der chinesische Präsident Xi Jinping sich klar für die Technologie Blockchain ausgesprochen – auf der basiert die Währung Bitcoin. Von der Ankündigung profitiert nicht nur Bitcoin. Insgesamt sind am Montag sechzig Technologieaktien an chinesischen Börsen um das Tageslimit von 10% gestiegen.

Investoren haben jeden Titel gekauft, der auch nur im entferntesten etwas mit Blockchain zu tun hat. Darunter etwa der Software-Entwickler Meitu, der eine Selfie-App entwickelt. Auch der Babynahrungshersteller Beingmate wurde mit dem maximalen Kursplus dafür belohnt, Blockchain-Technologie einsetzen zu wollen.

Noch stärker sind die Bewegungen für chinesische Titel, die man ausserhalb Festlandchinas handeln darf. In Hongkong sind Pantronics Holdings um über 20% gestiegen. Pantronics betreibt die Krypto-Börse Huobi. In den USA ist am Freitag der an der Nasdaq gehandelte chinesische Blockchain-Titel Xunlei um 107% gestiegen.

Die Nachrichtenagentur Xinhua zitierte Xi Jinping, dass Blockchain eine «wichtige Rolle in der nächsten Runde der technologischen Innovation und industriellen Transformation spielen wird.» Investitionen sollten erhöht werden: «Grössere Anstrengungen sollten für die Grundlagenforschung und Innovationskapazität unternommen werden, um China einen Vorteil bei den theoretischen, innovativen und industriellen Aspekten dieses neuen Felds zu verschaffen.»

Xi erklärte, dass man Blockchain für viele verschiedene Einsatzgebiete anwenden könne. Dazu gehörten das Finanzwesen, Bildung, Armutsbekämpfung, Gesundheitsversorgung und Nahrungssicherheit.

Die Marktreaktion wird kritisch gesehen. Der chinesische Fondsmanager Li Shiyu von Guangdong Xiaoyu Investment Management erklärt gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg: «Viele Unternehmen fangen jetzt erst an, ihre Verbindung zu Blockchain zu proklamieren und versuchen so den Hype auszunutzen.» Die Prioritätssetzung durch die politische Spitze hat das Potenzial, für viel Aufregung in China zu sorgen.

Ironischerweise betrachtet Chinas Regierung die Kryptowährung Bitcoin mit grossem Misstrauen. So hat im Juni die chinesische Zentralbank bekanntgegeben, den Online-Zugang zu allen Krypto-Börsen zu blockieren. Auch ICO (Initial Coin Offerings) – die Geldmittelbeschaffung per Ausgabe von Krypto-Währungen – ist in China untersagt.