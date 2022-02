Bitcoin mit unvorteilhafter Korrelation

Die Volatilität, die das Ökosystem für digitale Assets im Januar erschütterte, hat in den ersten Februarwochen nachgelassen. Wenn der Krypto-Sektor überhaupt durch etwas aufgefallen ist, dann dadurch, wie ruhig es in den vergangenen Wochen geworden ist.

Die Digitalwährung Bitcoin wurde Anfang Februar zu 36 500 $ gehandelt, erholte sich danach aber wieder auf über 44 000 $. Dabei durchbrach der Bitcoinkurs den charttechnischen Trend der «niedrigeren Hochs», der seit November zu beobachten war. Bis am Freitag sackte der Kurs jedoch im Zuge der erhöhten Volatilität am Aktienmarkt wieder auf 40 400 $ ab. Seit Anfang Jahr hat die älteste Kryptowährung 15% an Wert eingebüsst.

Mehr institutionelle Anleger

Die zunehmende Partizipation institutioneller Investoren in Bitcoin und Ether scheint die Kor­relation zwischen den Krypto­währungen und dem S&P500 oder Nasdaq Composite Index in akuten Stressphasen an den Märkten zu vergrössern.