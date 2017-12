Bitcoin notiert ein Drittel tiefer

Bitcoin-Anleger bekommen wieder zu spüren, wie volatil der Preis der Kryptowährung sein kann. Von ihrem Höchst von über 20’000 $ am 17. Dezember ist sie nun über 30% gefallen. Sie notierte am Freitagmorgen knapp über 13’500 $. Zeitweise kostete Bitcoin am Handelsplatz Bitstamp in der Nacht nur noch 12’560 $. Der Preis liegt damit aber immer noch höher als Anfang Dezember. Damals kostete Bitcoin knapp über 11’000 $.

Stärkster Einbruch seit Januar 2015

Auf einer Grafik mit logarithmischer Skalierung erscheint der Einbruch aber nicht einmalig. Mit solch einer Skalierung kann man im Chart die relative Veränderung ablesen – im Gegensatz zur absoluten Veränderung. Gemäss der Webseite Coinmarketcap.com gab es in den vergangenen vier Jahren über einen Zeitraum von fünf Tagen drei Marktphasen, in denen grössere Einbrüche zu verzeichnen waren.