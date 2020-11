Bitcoin setzt imposanten Vormarsch fort

Die positive Entwicklung beschränkt sich nicht einzig auf Bitcoin, sondern umfasst den gesamten Kryptomarkt. Während Bitcoin im Oktober die Kryptomärkte dominierte, erwachen nun im November Altcoins wie auch der DeFi-Markt wieder zum Leben.

Handel auf Jahreshöchst

Die Handelsvolumen haben sich über den letzten Monat mehr als verdoppelt, und die Bitcoinhandelsaktivität ist auf einem Jahreshöchst. In den höheren Volumen spiegelt sich die zunehmende Adaption, allen voran von institutionellen Anlegern.

Die Open Interests für Bitcoin-Futures an der Chicago Mercantile Exchange (CME) sind in letzter Zeit stark gestiegen und nähern sich der magischen Milliardengrenze. Das Wachstum der CME-Bitcoin-Futures ist der beste Indikator für die institutionelle Adaption aus dem Finanzsektor. Ein bewährter Handelsplatz mit Handelslinien zu allen Wallstreet-Häusern offeriert jetzt auch Bitcoin – reguliert und sicher. Die Verschiebung von unregulierten zu regulierten Marktplätzen dauert an. Es kann so gesehen nur noch eine Frage der Zeit sein, bis der erste Bitcoin-ETF bewilligt wird.