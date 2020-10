Bitcoin steckt Anschuldigungen gegen Bitmex weg

Der Preis von Bitcoin (Bitcoin 10760 -0.33%) dümpelt seit einer Weile in einem Seitwärtsmarkt vor sich hin. Die nächste psychologische Marke, die es zu erklimmen gilt, sind nun 11’000 $. Der Bitcoin handelt für die bisher längste Periode über der 10’000-$-Schwelle. In der Vergangenheit war sie jeweils ein Widerstand, nun wandelt sie sich in einen stabilen Support für den Preis.

Während das Allzeithöchst von 20’089 $ am 17. Dezember 2017 in Erinnerung bleibt, vergisst man leicht die parabolische Preisbewegung, die dieses High über 20’000 $ begleitete, wodurch das effektiv gehandelte Volumen auf diesem Preislevel sehr gering blieb. Die meiste Zeit handelte Bitcoin unter 10’000 $.

So gesehen sind eine breite Anlegerbasis und die Normalisierung des Preises über 10’000 $ ein wichtiges Ereignis. Die nächste Bewegung nach oben erfordert Anleger mit einem langfristigen Horizont, die die Technologie und noch wichtiger das Wertversprechen von Bitcoin nachhaltig verstehen. Ihre Investments werden weitere Bitcoin aus dem handelbaren Markt nehmen und damit dem Preis weiteren Auftrieb geben, da die Anzahl Bitcoin für immer auf 21 Mio. Einheiten limitiert ist.

Der lange Arm der US-Justiz

Anfang Oktober wurden Bitmex und die Gründer der bekannten Kryptoderivatebörse des illegalen Betriebs einer Handelsplattform und der Verletzung von Geldwäschereibestimmungen beschuldigt. Die Anklägerin ist die Commodity Futures Trading Commission (CFTC), eine US-Aufsichtsbehörde. Die Plattform soll gemäss CFTC über 11 Mrd. $ in Bitcoineinlagen erhalten und Handelsgebühren über 1 Mrd. $ eingenommen haben.

Bitmex verwahrte 170’000 Bitcoin, knapp 1% aller Bitcoin auf der Welt zum Zeitpunkt der Anklage. Zwei der drei Gründer wie auch der erste Mitarbeiter sind zur Fahndung ausgeschrieben, der dritte Gründer befindet sich bereits in Haft. Das Unternehmen wie auch die betroffenen Personen bestreiten die Anschuldigungen und werden sich vor Gericht verteidigen. Es gilt wie immer die Unschuldsvermutung. Die Handelsplattform läuft in normalem Betrieb.

Der Bitcoinpreis korrigierte nach Bekanntwerden der Anschuldigungen gegen Bitmex zwar sofort leicht, später kam es jedoch zu einer Gegenbewegung. Der Grund: Im Markt wird erwartet, dass solche Aktionen notwendig sind für die Akzeptanz von Bitcoin durch die Aufsichtsbehörden. Aus der SEC wurde signalisiert, ein Bitcoin-ETF könne demnächst akzeptiert werden – wenn denn ein entsprechender Vorschlag vorliege.

Die Anzahl Bitcoin, die auf Kryptobörsen gehalten werden, ist gemäss Glassnode fallend. Das ist ein weiterer Hinweis, dass Anleger ihre Bitcoin abziehen und für eine längere Halteperiode in Cold Wallets zur Verwahrung transferieren.

Mit Blick auf den kürzlichen Hack der asiatischen Kryptobörse KuCoin, wo Diebe mehr als 200 Mio. $ gestohlen haben, sollten sich Kryptoanleger Gedanken über die Methode der Verwahrung und die damit verbundenen Risiken machen. Der Kryptospruch «not your keys, not your bitcoin» enthält mehr als ein Stück Wahrheit. Im Fall von KuCoin wird der Schaden durch den Insurance Fund der Börse gedeckt.

Dass der Bitcoinpreis nicht auf diesen Betrug reagiert hat, kann als ein weiteres Zeichen dafür gesehen werden, dass der Markt reifer als vor einigen Jahren ist. Die Anzahl an aktiven Bitcoinadressen ist in diesem Jahr stark gestiegen, und der Durchschnitt über die letzten 180 Tage befindet sich auf dem Höchststand.

Investoren suchen Schutz vor Inflation

Der Bitwise Bitcoin Fund konnte sein verwaltetes Vermögen verdoppeln. Das Vehikel für qualifizierte US-Investoren erfreut sich einer hohen Nachfrage. Gemäss Matthew Hougan, Global Head of Research von Bitwise Asset Management, ist der hohe Zuwachs an Neugeldern in der Angst vor unkontrollierter Inflation begründet.

Die Ausdehnung der Bilanz des Federal Reserve und anderer Notenbanken ist ohne Präzedenz in der Geschichte, und gekoppelt mit weiteren Formen von Stimulus als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie ist die Inflationsangst nicht unbegründet.

Der Kryptomarkt ist vorsichtig

Der Fear & Greed Index, der mit einer simplen Zahl die Emotionen und die Sentiments des Kryptomarktes misst, stand die letzten Wochen auf Angst. Würde der Bitcoinpreis die Spannbreite von 10’000 bis 11’000 $ nach oben durchbrechen, wäre dies ein positives Zeichen, das den Index auf Gier schwenken lassen könnte.

Das durchschnittliche Handelsvolumen von Bitcoin über die letzten sieben Tage ist in den vergangenen Wochen gefallen. Das deutet an, dass sich weder Bullen noch Bären in der engen Preisspanne von Bitcoin wohlfühlen. Dies spiegelt auch die aktuell höhere Volatilität von Bitcoin.

Stabilität im DeFi-Markt

Der Total Value Locked (TVL), die aktuelle Messlatte für die Adaption, beträgt zurzeit knapp unter 11 Mrd. $, was leicht unter dem Allzeithöchst liegt. Das DeFi-Momentum (Decentralized Finance) im September war trotz Turbulenzen hoch. Die drei grössten DeFi-Protokolle (Uniswap, Maker, Aave) basieren alle auf der Ethereum-Blockchain und kontrollieren knapp 50% des TVL.

In etwas über drei Monaten hat sich der DeFi-Markt verzehnfacht, und er steckt noch in den Kinderschuhen. Allerdings muss auch auf die ausserordentlich hohe Volatilität in dieser Kryptonische hingewiesen werden, und DeFi sollte für Neuinteressierte auch nicht der Einstieg in die Kryptowelt sein.

Die Meinung des Autors muss nicht mit derjenigen der Redaktion übereinstimmen.