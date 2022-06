Bitcoin und Rohöl

Das Lustige ist ja, dass ausgerechnet an den Finanzmärkten die Meinung vorherrscht, die Preisbildung werde nicht wie an anderen Märkten durch Nachfrage und Angebot bestimmt, sondern sie folge anderen Gesetzmässigkeiten. So etwas würden sich natürlich Anbieter und Lieferanten wünschen. Der Kursverlauf des Bitcoins hat über die vergangenen Monate aber gerade wieder das Gegenteil bewiesen. Der Markt arbeitet dort einwandfrei.

Jede Sache wird teurer, wenn ihre Verfügbarkeit geringer ist und genügend Finanzmittel zu ihrem Erwerb vorhanden sind. Höhere Preise führen jedoch zu einer Angebotsausweitung. Die Produktion wird lukrativer, es entstehen Adaptionen. Jeder erfolgreiche Händler weiss, wie wichtig es ist, die Abschlüsse am Markt zu beobachten.