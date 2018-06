BIZ: Makroprudenzielle Auflagen sind kein Allheilmittel

Vor zehn Jahren begannen Notenbanken erstmals ernsthaft über Kapitalpuffer, Bankenstresstests und Frühwarnsysteme nachzudenken. Heute sind solche makroprudenziellen Massnahmen, die die Stabilität des Finanzsystems zum Ziel haben, fester Bestandteil ihrer Politik. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) blickt dem Anlass entsprechend zurück und voraus: Sie ist zufrieden mit den Fortschritten, die gemacht wurden. Aber es sei noch viel zu tun. Wie jede Medizin habe auch diese Nebenwirkungen, schreibt die Zentralbankenaufsichtsbehörde in ihrem Jahresbericht.

In der Schweiz beispielsweise sorgte die Einführung des antizyklischen Kapitalpuffers dafür, dass mehr Firmenkredite vergeben wurden. Eine Untersuchung in 57 Ländern zeigt: Nachdem die Notenbanken Massnahmen beschlossen hatten, mit denen sie das Wachstum der Firmenkredite und der Kredite für gewerbliche Immobilien bremsen wollten, zogen die Konsumkredite und die Wohnhypotheken an. Andere Studien weisen nach, dass die Bankenregulierung im Heimatland international agierender Bankkonzerne die Kreditpolitik im Ausland beeinflusst.