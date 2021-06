BIZ: «Nie fühlten sich Schulden so leicht an»

In ihrem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht unterstreicht die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), dass die Rezession rascher überwunden wurde als befürchtet. Auch die Vernarbungseffekte seien weniger schlimm als angenommen.

Unternehmen und Privathaushalte tragen also kaum bleibende Schäden davon. Der Konsum habe kräftig angezogen und die Insolvenzwelle sei ausgeblieben. Dennoch warnt die BIZ: Die Wirtschaftspolitik wird deshalb künftig nicht einfacher.

Kurzfristiges Risiko Inflation

Die in Basel ansässige Behörde ist die Dachorganisation der Zentralbanken weltweit. Sie geht davon aus, dass sich die Erholung fortsetzt, angetrieben durch die Impffortschritte und die haushaltspolitischen Stimulierungspakete, vor allem in den USA. Aber was passiert, wenn die Inflation dieses und nächstes Jahr kräftiger zunimmt, als die Märkte erwarten?