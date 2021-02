BKB erreicht stabiles Ergebnis

Die Basler Kantonalbank macht Boden gut. Nach einem selbst in Coronazeiten enttäuschenden ersten Semester erhöhte das Staatsinstitut im zweiten ihr Tempo merklich - und steigerte den Ertrag in den Kerngeschäften mit Zinsen und Kommissionen bis zum Jahresende auf das Niveau des Vorjahres. Dank ordentlichem Wachstum des Kreditbuchs wäre ohne höhere Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle sogar mehr möglich gewesen. Gebremst hat jedoch auch der zähe Handel mit Frankenobligationen, der den Handelsertrag um satte 20% hat einbrechen lassen. Dass die Basler deswegen unter dem Strich etwas weniger Gewinn schreiben, geht in Ordnung. Ihr Hauptgeschäft erweist sich als robust, die Kapitalisierung ist gut, auch wenn sie zulasten der Rentabilität geht. Nur: An der Börse ist mit robust derzeit kein Blumentopf zu gewinnen. Anleger haben die Partizipationsscheine (PS) der seit Jahren schrumpfenden Bank im Krisenjahr links liegen lassen. Dass solide Zahlenset könnte den Valoren kurzfristig etwas Schub verleihen, die PS dürften für Anleger aber hauptsächlich aufgrund ihrer hohen Dividendenrendite von 5% interessant bleiben.

