BKB verdient im Halbjahr weniger

Die Basler Kantonalbank (BKB) bekommt im ersten Halbjahr das schwierige Marktumfeld zu spüren. Der Ertrag gibt nicht überraschend nach, und nur weil sie unterm Strich weniger Mittel den Reserven zuführt, bricht ihr der Gewinn nicht noch stärker ein. So ändert die BKB auch den Ton mit Blick auf 2019. Sie erwartet nun ein zweites Halbjahr in ähnlicher Grössenordnung, das Gesamtjahr soll wohl also unter dem Niveau des guten Vorjahres zu liegen kommen. Im historischen Tiefzinsumfeld ist das Hauptgeschäft der Bank stark unter Druck. Obgleich sie mehr Hypotheken und Kredite vergeben hat, macht sie ein schwächeres Plus im Zinsgeschäft. Aufgrund zurückhaltenden Interesses der Investoren im Anleihenmarkt und bei Zinsabsicherungsgeschäften ist auch ihr zweites Standbein, der Handelsertrag, eingebrochen. Dagegen konnte sich die BKB in der Vermögensverwaltung steigern und den Kommissionsertrag verbessern. Dass der Vorsteuergewinn dann aber rund ein Viertel tiefer ausfällt, ist den fast 10% gestiegenen Kosten geschuldet. Hier schlagen Investitionen in die Wachstumsstrategie und Restrukturierungsaufwände im Zuge der Vollübernahme der Bank Cler zu Buche. Anlegern wird die BKB in diesem Jahr keinen Spass machen, die Bank selbst kann sich einen tieferen Gewinn jedoch leisten. Sie bleibt auch in einem schwächeren Jahr eine der am besten kapitalisierten Kantonalbanken des Landes.

