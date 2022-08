Blackstone Resources beauftragt neue Revisionsstelle

(AWP) Das Unternehmen Blackstone Resources hat offenbar wieder einen Wirtschaftsprüfer. Das Unternehmen habe an einer ausserordentlichen Generalversammlung einen neuen Wirtschaftsprüfer gewählt und gemäss den gesetzlichen Bestimmungen registriert, teilte die Gesellschaft am Dienstagabend mit.

Die frühere Wirtschaftsprüfer Moore Experts war im März überraschend von seinen Aufgaben zurückgetreten, kurz vor Abgabe des Jahresabschlusses. Den Namen des neuen Prüfers nennt Blackstone in der Mitteilung vom Dienstag indes nicht. Das Unternehmen gehe nun davon aus, dass die Finanzzahlen «in Kürze» veröffentlicht werden können.

Allerdings sind die Tage von Blackstone Resources an der Schweizer Börse ohnehin bald gezählt. Die SIX-Regulierungsbehörde (SER) hatte Mitte Juli die Dekotierung der Papiere per 13. Oktober 2022 verfügt. Als Grund nannte die Börsenaufsicht das fehlende Revisionsorgan.

Blackstone Resources selbst hatte am 6. Juli ebenfalls ein Gesuch um Dekotierung gestellt. Auf diesen Antrag ist die SER seinerzeit nicht eingetreten. Die Erstnotiz von Blackstone Resources an der Schweizer Böse fand im Juli 2018 statt.

Im Streit mit der Schweizer Börse

Dem Ausschluss vom hiesigen Handelsplatz war eine längere Auseinandersetzung zwischen Blackstone Resources und der Börsenbetreiberin SIX vorausgegangen. Es ging um den Vorwurf von Marktmanipulationen und mutmassliche Verstösse gegen Offenlegungspflichten. Das Unternehmen wurde zu einer Busse verdonnert.

Gegen diese «ungerechtfertigten und überaus schädigenden» Vorwürfe der Regulatoren hatte Blackstone bereits früher Berufung eingelegt und ist an die entsprechenden Instanzen weitergezogen.

Börsenwechsel «in Angriff genommen»

Der ebenfalls Anfang Sommer angekündigte Wechsel an einen anderen Handelsplatz sei «planmässig in Angriff genommen» worden, erklärte Blackstone weiter. Das Unternehmen werde den Schritt «in Kürze» durchführen und die eingetragenen Aktionäre würden unmittelbar und direkt informiert.

Derweil habe die Batterieproduktion in Döbeln (DE) wie geplant begonnen, die erste Order werde noch in diesem Jahr an europäische Kunden ausgeliefert.