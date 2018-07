Blackstone starten mit Einbussen

Das Börsendebüt von Blackstone Resources ist nicht wunschgemäss verlaufen. Ausgehend vom Eröffnungskurs von 13.50 Fr. haben die Aktien bis zum Nachmittag 7,4% auf 12.50 Fr. nachgegeben.

Das in Baar, Kanton Zug, ansässige Unternehmen, das sich als Rohstoffholdinggesellschaft und Rohstoffhändler mit Beteiligungen im Batteriemetallmarkt und an Produktionsgesellschaften bezeichnet, hatte am Mittwoch angekündigt, seine 42,7 Mio. Inhaberaktien diesen Montag an der SIX kotieren zu lassen.

Kurs ist kein echter Marktpreis

Neue Aktien wurden keine ausgegeben, und von den Altaktionären soll gemäss Unternehmen wenig Neigung bestehen, Valoren abzugeben. Die Gesellschaft halte jedoch eigene Titel – im Umfang von 1,3% des Aktienkapitals –, um einen Handel zu ermöglichen.