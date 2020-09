Blackstone steigert Gewinn

(AWP) Die im Bereich Batteriemetalle aktive Blackstone Resources (BLS 2.7 -1.46%) weist für die erste Jahreshälfte 2020 einen deutlichen Gewinnanstieg aus. Dank Lizenzverkäufen habe zudem das Eigenkapital zugenommen, teilte das Zuger Unternehmen am Mittwoch mit.

Für die ersten sechs Monate resultierte ein Gewinn von 19,8 Mio. Fr., wie Blackstone am Mittwoch mitteilte. Vor Jahresfrist hatte das Unternehmen noch einen Halbjahresgewinn von 5,1 Mio. Fr. vermeldet.

In der ersten Jahreshälfte 2020 hatte Blackstone, wie bereits im Juni vermeldet, Lizenzen für seltene Erden in Norwegen für 22 Mio. Fr. verkauft. Dabei habe es grosses Interesse von Investoren aus Kanada und Australien gegeben. In der Folge erhöhte sich das Eigenkapital auf 44,8 Mio. Fr. von 25 Mio. Fr.

Daneben habe man im ersten Halbjahr «eine Reihe von Meilensteinen» erreicht, heisst es weiter. So sei die weltweit erste Batteriezelle mit gedruckten Elektroden erfolgreich getestet worden. Dabei würden umweltfreundliche Systeme eingesetzt, was die Produktionskosten langfristig vermindere.

Das Interesse an der Batterietechnologie von Blackstone steigt gemäss den Angaben des Unternehmens weltweit. Es plant nun die Drucktechniken für Festkörperbatterien anzuwenden. Des weiteren bezeichnet Blackstone sein Lithium Explorations-Projekt in Chile als Erfolg. Im zweiten Halbjahr will es nun Machbarkeitsstudien durchführen, bevor die Produktion aufgenommen werden soll.

Die Aktien der Blackstone Resources waren im August von einem Niveau von rund 70 Rappen teilweise auf über 6 Fr. hochgeschossen, nachdem das Unternehmen das Erreichen wichtiger «Meilensteine» bei der Herstellung gedruckter Batteriezellen vermeldet hatte. Am Mittwoch schlossen die Titel bei 2,74 Fr.

Die komplette Historie zu Blackstone Resources finden Sie hier. »