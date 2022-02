Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erlebt gerade seinen «Kabul-Moment»: den hastigen, demütigenden Abzug französischer Truppen nach einem langen, teuren, misslungenen Versuch, islamische Länder zu stabilisieren. Statt Afghanistan ist es in diesem Fall der Sahel, namentlich Mali. ­Paris hat dort seit 2014 versucht, den Dschihadismus einzudämmen und hierfür lokale Kräfte nachzuziehen, beides ohne Erfolg. Vor einem halben Jahr befahl Macron den gestaffelten Übungsabbruch. Diese Mechaniker, die auf dem Stützpunkt Gao in Mali einen «Gazelle»-Helikopter in Schuss halten, sind vielleicht bereits repatriiert. Frankreichs Kräfte und deren europäische Hilfstruppen sind unter Druck, denn die Militärputschisten, die in Mali (auch in Burkina Faso und Guinea) die Macht ergriffen haben, mögen sich von der früheren Kolonialmacht nicht vorhalten lassen, ihre Juntas seien illegitim; Mali weist die Franzosen weg. Diese Blamage kommt für Macron zu einem ungünstigen Zeitpunkt; er dürfte demnächst seine Kandidatur zur Wiederwahl ankündigen. Die frustrierten Franzosen verziehen sich, russische Recken rücken nach: Söldner der Truppe «Wagner». Vielleicht wartet auch denen eine Götterdämmerung.