BLKB steigert Ergebnis

Es ist ein gutes Ergebnis, das die Basellandschaftliche Kantonalbank vorlegt. Gut daran ist, dass das Ertragswachstum der zinsunabhängigen Geschäftsbereiche mit 15,6% deutlich schneller war als dasjenige der Einnahmen aus dem Zinsgeschäft – wobei es noch ein weiter Weg ist, bis man wirklich von Diversifikation sprechen könnte. Es ist aber erfreulich zu sehen, dass BLKB an ebendieser Diversifikation mit Verve arbeitet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich die vielen Kooperationen und eigenen Initiativen in einem breiter abgestützten Geschäft manifestieren werden. Für den Moment verdanken die Aktionäre den hohen Gewinn aber nicht nur diesen indifferenten Geschäften, sondern zu grossen Teilen dem geschickten Umgang der Bank mit den Negativzinsen. BLKB ist es 2021 tatsächlich gelungen, so viel Geld zu negativen Zinsen auszuleihen, dass der Zinsaufwand positiv ausgefallen ist. In Kombination mit tieferen Kreditrückstellungen konnte sie so den Zinsertrag steigern, trotz weiter erodierender Zinsen auf dem Hypothekarportfolio. Es ist indes nicht damit zu rechnen, dass dieses Kunststück erneut gelingen wird – zumindest nicht in diesem Ausmass. Darauf deutet auch der verhaltene Ausblick hin, der keine grossen Sprünge erwarten lässt. Ähnlich wird sich auch das Zertifikat der Bank verhalten, das in den vergangenen Jahren wenig Fantasie entwickelt hat. Wer Banktitel halten will, findet andernorts bessere Kaufgelegenheiten.