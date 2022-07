BLKB steigert Gewinn

Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) treibt ihre Diversifikation weiter voran. Gut so, denn nach wie vor sind die Einnahmen in ihrem Kerngeschäft, dem Zinsdifferenzgeschäft, unter Druck. ... Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Abonnieren Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an