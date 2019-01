Blockchain – ein Milliardengrab?

Es ist ein Sinneswandel in der Blockchain-Szene, der Abwehrreaktionen provoziert. Drei Partner der Unternehmensberatung McKinsey & Co. konstatieren: «Trotz Milliarden Dollar an Investitionen und fast so vielen Überschriften bleiben Belege für den praktischen, skalierbaren Nutzen der Blockchain dünn gesät.» Die Technologie, die mit der Kryptowährung Bitcoin in die Welt kam (vgl. Kasten), sei nicht über die Prototypen-phase hinausgekommen. Zwei Jahre scheint sich damit kaum etwas getan zu haben: So hat Deloitte die Blockchain schon Ende 2016 am Anfang einer «Standardisierungsphase» verortet.

