«Blockchain ist kein Nischenphänomen»

Herr Zetlmayer, McKinsey-Berater kritisieren, dass viele Blockchain-Projekte nicht über die Pionierphase hinauskommen. Stimmt das?

Zweifel am Sinn von Blockchain werden immer wieder geäussert, auch wenn McKinsey natürlich ein besonderes Gewicht hat. Und es ist richtig, dass Anwendungen, die Geld verdienen, noch spärlich gesät sind. Aber es wäre ein Fehler zu glauben, dass kommerziell erfolgreiche Anwendungen noch lange auf sich warten lassen. Ein Beispiel sind Asset Tokens, bei denen Vermögenswerte über die Blockchain gehandelt werden können. Es gibt mehrere Handelsplätze, die vom Regulator zugelassen werden.

Aber macht sich nicht eine gewisse Enttäuschung in der Szene breit?

Wenn jemand erwartet hat, dass man innerhalb von einigen Monaten ein Milliardengeschäft aufbauen kann, dann war das sicher überzogen. Ein Vergleich mit der Geschichte zeigt, dass solche Entwicklungen etwas Zeit brauchen. Amazon (AMZN 1632.17 -3.77%) wurde schon 1994 gegründet. Es dauerte viele Jahre, bis das Unternehmen so gross werden konnte. Die Verbreitung von Blockchain-Anwendungen wird vielleicht schneller vonstattengehen als beim Internet, aber nicht innerhalb von Monaten. Es wäre ein Fehler gewesen, die Entwicklung von Internet-Geschäftsmodellen 1996 wegen des mangelnden kommerziellen Erfolgs abzubrechen.

Es heisst, dass die Blockchain nur in wenigen Fällen die passende Lösung ist.

Es ist falsch, wenn die Anwendungen als Nischenphänomen abgetan werden. Aber vieles wird im Hintergrund ablaufen. Anwender bekommen dann gar nicht mit, dass sie mit einer Blockchain interagieren.

In den vergangenen Jahren ist durch Initial Coin Offerings viel Geld in Projekte geflossen. Diese Quelle ist nun ausgetrocknet. Verlangsamt das nicht die Entwicklung?

Das Volumen der ICO ist tatsächlich ab dem dritten Quartal 2018 eingebrochen. Im Boom waren auch viele unsinnige Projekte darunter. Danach kam es zu einer Konsolidierung und Professionalisierung. Investoren sind weiter an Projekten interessiert, die die Blockchain nutzen. Sie werden nun nach dem klassischen Ansatz bewertet – nach Umsatzerwartung und Kundenbasis. Das sind oft Unternehmen, die schon ein bestehendes Geschäftsmodell haben und es mit der Blockchain verbessern wollen.