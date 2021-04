BMW steigert Gewinn stärker als erwartet

(Reuters) Eine hohe Nachfrage in China hat auch bei BMW im ersten Quartal für mehr Gewinn gesorgt als am Markt erwartet. Die Autosparte verzehnfachte das Betriebsergebnis (Ebit) von Januar bis März fast gegenüber dem Vorjahreszeitraum, als der Ausbruch der Corona-Pandemie das Geschäft hart getroffen hatte. Vor Steuern und Zinsen verdiente BMW im Autogeschäft 2,24 Mrd. €. Die Prognose von Analysten lag bei 1,8 Mrd. Auf Konzernebene, bei der auch die Motorradsparte und das Finanzgeschäft eingerechnet sind, schnellte das Vorsteuerergebnis (EBT) auf 3,76 Mrd. € im Vergleich zu 798 Mio. Die wesentlichen Ergebniskennzahlen lägen über den Markterwartungen, teilte BMW am Montagabend mit. Der Dax-Konzern veröffentlichte deshalb vorzeitig die Zahlen. Neben der Erholung in China habe auch das Gebrauchtwagengeschäft dazu beigetragen sowie günstige Preis-Effekte.

Die Rendite im Segment Automobile belief sich auf 9,8% nach 1,3% vor Jahresfrist, teilte BMW mit. Analysten hatten mit rund 8% gerechnet. Vergangene Woche hatte schon Daimler (DAI 73.69 -2.99%) Eckdaten der Quartalsbilanz vorab veröffentlicht wegen eines unerwartet starken Gewinnsprungs. Die Pkw-Tochter Mercedes-Benz Cars & Vans erreichte eine Rekordrendite von 14,3%[nL8N2M90NO}. Hierbei ist allerdings im Unterschied zu BMW der Gewinn des Gemeinschaftsunternehmens mit BAIC in China eingerechnet.

Alle Autobauer konnten den Absatz im Vergleich zum schwachen Vorjahreszahl kräftig steigern. Kurz nach Ausbruch der Pandemie hatte die Industrie ab Mitte März die Produktion nicht nur in China, sondern auch in Europa vorübergehend eingestellt. Die Händler mussten schliessen. In China kam das Geschäft praktisch zum Erliegen, sodass BMW im Auftaktquartal 2020 ein Fünftel weniger Autos verkaufte. Doch mittlerweile ist der Erreger dort unter Kontrolle, sodass in Shanghai die global grösste Automesse mit Publikum in dieser Woche starten kann. In diesem Jahr zählten die Münchner im Auftaktquartal mit gut 636’000 Autos der Marken BMW und Mini ein Drittel mehr Auslieferungen, so viele wie nie zuvor in einem ersten Quartal. Die vollständige Quartalsbilanz wird am 7. Mai veröffentlicht.