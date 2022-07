Bobst-Offerte nicht annehmen

Die Familie Bobst will das Unternehmen Bobst von der Börse nehmen. Sie hält heute schon über die Finanzgesellschaft JBF Finance rund 53% am Hersteller von Verpackungsmaschinen. Ziel sei es, die Aktien zu dekotieren, wie es in einem Mediencommuniqué heisst, das heute Morgen veröffentlicht worden ist. Eine Dekotierung unter diesen Umständen sei börsenkonform, gibt das Unternehmen an. Pro Titel will JBF 78 Fr. bezahlen, was einem Börsenwert von Bobst von etwa 1,3 Mrd. Fr. entspricht. Bedingungen für den Kauf, etwa das Erreichen einer gewissen Mindestandienung von Aktien, gibt es keine. Einen Squeeze-out, also einen erzwungenen Verkauf der Valoren von Minderheitsaktionären, strebt Bobst nicht an, wie Jean-Pascal Bobst, CEO von Bobst und Mitglied der Familie, an einer Medienkonferenz am Montagmorgen erklärt hat. Dafür müsste JBF Finance auch erst in den Besitz von über 98% aller Titel kommen.