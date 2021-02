Bobst fährt Gewinn ein

Bobst hat im zweiten Halbjahr deutlich besser gearbeitet als in der ersten Jahreshälfte. Zwar ist der Umsatz im Gesamtjahr 16% gefallen, doch der Bestellungseingang ging nur 4% zurück, und den Auftragsbestand Ende Jahr für Maschinen bezeichnet das Unternehmen als «substanziell höher» als vor Jahresfrist. Als Reingewinn werden 17 Mio. Fr. ausgewiesen, was niedriger ist als erwartet – obwohl darin Gewinne aus dem Verkauf von Immobilien von 21 Mio. Fr. enthalten sind. Entsprechend wurde aus der Betriebstätigkeit ein Verlust eingefahren. Daher wird auch auf eine Dividende verzichtet. «Schwierigkeiten sind ein Sprungbrett für Chancen» und «wir werden ernten, was wir in den vergangenen Jahren investiert haben», heisst es optimistisch in den Aussichten zum laufenden Jahr. Und Bobst hat viel investiert – in neue Maschinentypen und neue Technologien wie den Digitaldruck. Dennoch – und trotz des höheren Auftragsbestands – bleibt die konkrete Prognose vorsichtig: Umsatz und Betriebsgewinn sollen nur gerade ein «vergleichbares oder leicht höheres Niveau» als 2020 erreichen. Ob damit das Niveau mit oder ohne Sondererträge gemeint ist, wird in der Telefonkonferenz um 10.15 Uhr zu klären sein.

Lesen Sie um ca. 15 Uhr die ausführliche Analyse.