Auf Bobst lasten vor allem Einmaleffekte

Der Hersteller von Verpackungsmaschinen Bobst hat in den letzten Jahren stetige Verbesserungen in Umsatz, Gewinn und Marge zeigen können. Nun endet diese Erfolgsserie plötzlich. Zwar ist im ersten Halbjahr 2018 der Umsatz kräftig – um 19% – auf 763 Mio. Fr. gewachsen. Doch Betriebsergebnis und Gewinn seien 10 bis 15% unter das Niveau des Vorjahres gerutscht, teilt das Unternehmen ausserplanmässig am Donnerstag mit. Für das Gesamtjahr soll ein Umsatzzuwachs von 5 bis 7% resultieren, der Betriebsgewinn wird aber bloss gut 90 Mio. Fr. betragen, nach 119 Mio. Fr. im Vorjahr. Zuvor ist die Gesellschaft von einem leicht höheren Betriebsergebnis ausgegangen.

