Schweizer Börse: Kommt Schwung aus New York?

Die Schweizer Börse startet gut in die neue Handelswoche. So eröffnet der Leitindex Swiss Market Index mit einem Plus und hält den Gewinn auf ebendiesem Niveau. Ab heute präsentiert sich der SMI (SMI 9049.8 0.24%) verändert: Neu soll im Leitindex das Gewicht der grössten Titel auf maximal 18% gekappt werden. Davon sind Nestlé (NESN 81.35 0.49%) (24%) und Novartis (NOVN 82.15 -0.3%) (19%) betroffen.

An den US-Börsen geht indes die Rekordjagd weiter. Der Standardwerteindex Dow Jones (Dow Jones 22334.49 0.3%) steigt zur Eröffnung 0,3% auf ein Rekordhoch. auch der breiter gefaste S&P 500 (SP500 2506.21 0.24%) notiert so hoch wie noch nie. Der Index der Technologiebörse Nasdaq 100 (Nasdaq 100 6002.6521 0.24%) legt ebenfalls.

Grün dominiert im SMI

Alle zwanzig Valoren legen bei Eröffnung zu, auch im weiteren Handelsverlauf gibt sich kaum ein Wert die Blösse, einen klaren Verlust einzufahren (am Nachmittag liegen Swiss Re (SREN 85.05 -0.82%) leicht im Minus). Besonders die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch Group (UHR 375.9 0.7%) und Richemont (CFR 87.9 0.46%) verzeichnen Avancen. Geberit (GEBN 452.8 1.27%) und Sika (SIK 7185 0.84%) liegen ebenfalls klar im Plus.

Die Banktitel um Credit Suisse (CSGN 14.92 0.2%) und UBS (UBSG 16.14 0.56%) avancieren. Julius Bär (BAER 55.95 1.82%) setzen sich gar an die Spitze des SMI.

Die Schwergewichte Nestlé, Roche (ROG 243.7 0.21%) und Novartis halten sich mit Gewinnen zurück, notieren aber allesamt fester.

Der Pharmakonzern Roche setzt auf Geheiss der US-Gesundheitsbehörde FDA zwei Studien mit dem Immuntherapeutikum Tecentriq teilweise aus. Es handle sich um eine Phase-Ib- und eine Phase-Ib/II-Studie, wie Roche bereits am Freitagabend mitgeteilt hat. Damit setzen sich bei dem Pharmakonzern die eher negativen Nachrichten weiter fort, schreibt die Nachrichtenagentur AWP.

Valora ziehen bei hohem Volumen an

Im SMIM (SMIM 3391.99 0.68%), dem Index der Mid Caps, steigen vor allem Galenica (GALE 47 1.84%). Auch der Flughafen Zürich (FHZN 221.7 0.32%) kann mal wieder ein Plus vorweisen.

Die Aktien von Valora (VALN 315 5.44%) legen zu. Sie steigen bei hohen Volumen. Das Kiosk- und Brezelunternehmen übernimmt den Selbstbedienungsbäcker Backwerk und erhöht die Produktion. Dafür muss eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden.

Die Aktien des Elektroinstallateurs Burkhalter (BRKN 120.7 -4.43%) geben ab. Im Semsterausweis steht: mehr Umsatz, weniger Gewinn. Das Unternehmen wird für das Gesamtjahr pessimistischer und rechnet mit einem geringeren Gewinn pro Aktie.

Der Gewinnschub im ersten Semster verleiht auch den Titeln von BVZ (BVZN 676.5 4%) Auftrieb.

Gute Vorgaben aus Asien

Die Aktienmärkte in Asien können zu Wochenbeginn zulegen. Der südkoreanische Kospi avanciert 1,1%. In China steigt der Shanghai Composite 0,3%, und in Hongkong notiert der Hang Seng (Hang Seng 28159.77 1.27%) Index 1% höher. Die Märkte in Japan sind wegen eines Feiertages geschlossen.

Damit knüpfen die asiatischen Börsen an die Vorgaben aus den USA an. Der Dow Jones Industrial stieg am Freitag 0,3%. Der marktbreite S&P 500 avancierte 0,2% auf 2500,2 Punkte und überschritt erstmals die Grenze von 2500 Punkten. Der Nasdaq Composite schloss 0,3% höher.

Forex-Märkte stabil

An den Devisenmärkten bewegt sich wenig. Der Euro notiert weiterhin über 1.19 $ bei 1.1956 $. Auch die Marke von 1.14 Fr. kann die europäische Gemeinschaftswährung halten. 1 € kostet aktuell 1.1473 Fr. Der Dollar handelt zum Franken leichter bei 0.9594 Fr.

Gold und Öl leichter

Der Goldpreis schwächt sich auf dem hohen Niveau etwas ab. Eine Unze des Edelmetalls liegt bei 1311 $. Öl gibt den kleinen Gewinn wieder ab und notiert ebenfalls leichter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 55.012 -0.81%) handelt zu gut 55 $.