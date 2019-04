Schweizer Börse schliesst fester

(AWP/FH) Der SMI (SMI 9776.91 0.37%) hat am Dienstag 0,3% höher geschlossen. Anleger schienen angesichts des ruhigen Handels die geldpolitischen Beschlüsse der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwochabend abzuwarten. Nach zuletzt überraschend niedrigen US-Teuerungsdaten erhoffen sich einige Beobachter Hinweise auf eine mögliche künftige Zinssenkung.

Enttäuschende Konjunkturzahlen aus China trübten derweil die Stimmung am Markt wider Erwarten kaum. Die Industrie in der Volksrepublik hat überraschend an Schwung verloren, und auch die Dienstleister wuchsen nicht mehr so stark.

Pharmawerte avancieren

Auf der Gewinnerseite standen im Schweizer Leitindex SMI die Titel von Novartis (NOVN 83.26 0.8%), Roche (ROG 269.05 0.96%), Swiss Life (SLHN 480.3 0.67%) und Givaudan (GIVN 2642 0.99%).

Auf der Verliererseite figurierten Credit Suisse (CSGN 13.575 -1.7%), Swisscom (SCMN 475.8 -0.77%), Swatch Group (UHR 310.9 -1.18%) und Alcon (ALC 58.66 -0.15%).

AMS mit deutlichem Kursplus

Im Fokus der Anleger standen die Aktien des Chipherstellers AMS (AMS 43 21.26%), die in die Höhe schossen. Der Sensorhersteller hat im ersten Quartal zwar weniger Umsatz und einen Verlust verbucht, die Erwartungen aber dennoch klar übertroffen.

Dagegen büssten die Papiere von Clariant (CLN 20.87 -3.16%) an Terrain ein. Der Spezialchemiekonzern hat die Markterwartungen knapp verfehlt. Stark unter Druck standen auch die Anteile von Logitech. Für Verstimmung sorgte der überraschende Rücktritt des langjährigen Finanzchefs.

Galenica übernimmt Bichsel-Gruppe

Am breiten Markt avancierten die Aktien von Galenica (GALE 51.9 7.23%). Der Apotheken- und Gesundheitskonzern übernimmt per 1. Mai die Mehrheit an der auf Home-Care-Dienstleistungen spezialisierten Bichsel-Gruppe. Gleichzeitig wurden die Prognosen für das laufende Jahr nach oben angepasst.

Bei Straumann (STMN 821 -3.89%) strichen die Anleger nach Bekanntgabe des Quartalsberichts allerdings Gewinne ein.