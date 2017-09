Börse mit leichtem Gewinn

Die Schweizer Börse startet mit leichten Kursverlusten in den neuen Handelstag. Im frühen Handelsverlauf dreht der Leitindex SMI (SMI 9111.6 0.14%) jedoch ins Plus. Die Avancen der gewichtigen Mid-Cap-Werte heben auch den SMIM (SMIM 3361.65 0.44%) in die Gewinnzone.

SGS (SGSN 2308 4.1%) setzen sich an die Spitze des SMI. Der Grund: Morgan Stanley (MS 48.07 1.29%) hat die Aktien hochgestuft. Das Rating für SGS lautet neu «Overweight» (zuvor «Equal Weight») und das Kursziel 2740 Fr. (2420 Fr.).

Auch die Banktitel um UBS (UBSG 16.42 0%) und Credit Suisse (CSGN 15.29 0.13%) verbuchen einen Kursanstieg. Im frühen Handel drehen zudem Lonza (LONN 251.1 1.29%) ins Plus. Gestern haben sie zeitweise knapp 4% eingebüsst.

Adecco (ADEN 73.9 -0.61%) geben indes klar ab. Kepler Cheuvreux senkt das Kursziel für die Papiere des Personalvermittlers von 82.50 auf 76 Fr. Auch Nestlé (NESN 81.3 -0.31%) belasten den Index.

Ascom schiessen nach oben

Deutliche Avancen verzeichnen die Aktien der VAT Group (VACN 133.4 3.41%). Der Vakuumventilspezialist erhält mit Rudolf Maag einen neuen Grossaktionär. Der Investor beteiligt sich mit 10% am Unternehmen.

Klar gewinnen können zudem Ascom (ASCN 20.4 7.37%). Der UBS-Analyst Joern Iffert stuft das Rating von «Neutral» auf «Buy» hoch und erhöht das Kursziel auf 24 Fr. (zuvor 19 Fr.).

Auch bei Vifor Pharma (VIFN 114.1 3.26%) geht es steil aufwärts. Am Tag nach dem Investorentag legen die Aktien klar zu. Die Präsentationen hätte zu einem besseren Verständnis des Unternehmens geführt, wie awp mit Verweis auf Analysten schreibt. Zudem seien einige offene Fragen zumindest ansatzweise beantwortet worden.

Basilea (BSLN 79.1 1.48%) können zulegen. Das Biopharmaunternehmen hat gemäss der Nachrichtenagentur AWP eine weitere Lizenzvereinbarung abgeschlossen. Für sein Antibiotikum Zevtera (Ceftobiprol) hat es die Zusammenarbeit mit Shenzhen China Resources Gosun Pharmaceutical für das Vertragsgebiet China, Hongkong und Macao vereinbart, wie es am Donnerstag mitteilt.

Die Aktien von Clariant (CLN 22.98 -0.09%) reagieren kaum. Die aktivistische Investorengruppe White Tale hat ihren Anteil am Spezialchemiekonzern minimal ausgebaut. Der Anteil lag per 20. September somit neu bei knapp 15,2% (nach 15,1% zuvor).

Gemischtes Bild in Asien

In Asien kann der japanische Nikkei 225 (+0,5%) deutlich zulegen. Auch der breiter gefasste Topix verbucht Avancen (+0,7%). Dagegen sinkt der Hang Seng in Hongkong 0,1%. Der CSI 300 (+0,1%), der dreihundert Titel in Festlandchina umfasst, gewinnt marginal. Der MSCI Index für asiatische Werte ausserhalb Japans büsst 0,4% ein.

Dollar etwas stärker

Der Euro hält die Marke von 1.14 Fr. und notiert aktuell stärker bei 1.1459 Fr. Zum Greenback zeigt er sich fester und liegt bei 1.1762 $. Zum Franken gewinnt der Dollar und handelt bei 0.9742 $.

Gold schwächer, Öl fester

Der Goldpreis gibt leicht ab. Eine Unze des Edelmetalls kostet aktuell 1282 $. Der Ölpreis zieht hingegen 1,2% an. Das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 58.311 1.09%) liegt bei mehr 58 $.