Schweizer Börse baut Minus ab

Die Schweizer Börse eröffnet freundlich mit einem leichten Gewinn, den sie allerdings früh wieder preis gibt. Im frühen Handel dreht der Leitindex SMI (SMI 8853.4 -0.07%) ins Minus.

Besonders die Aktien der Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 86.65 0.64%) und Swatch Group (UHR 377.6 0.59%) legen zu.

Die Aktien von LafargeHolcim (LHN 55.85 -0.18%) geben indes nach. Auch Swiss Re (SREN 83.25 -0.6%) handeln leichter. Die Banken geben nach freundlicher Eröffnung ab. Credit Suisse (CSGN 13.9 -0.79%), UBS (UBSG 15.51 -0.32%) und Julius Bär (BAER 52.95 -0.75%) notieren allesamt tiefer.

AMS schiessen nach oben

Eine grosse Nachfrage von asiatischen Besuchern haben der Jungfraubahn starke Halbjahreszahlen beschert.

Aryzta (ARYN 29.68 -1.53%) eröffnen mit Avancen, drehen aber anschliessend rasch ins Minus. Der Backwarenhersteller hat mit Frederic Pflanz einen neuen Finanzchef.

Barry Callebaut (BARN 1396 0.79%) profitieren von der Meldung, dass der Schokoldenkonzern in den USA zugekauft hat.

Myriad (MYRN 0.74 5.71%) legen zu. Die Grossaktionäre Martin und Rosmarie Ebner haben ihren Anteil an dem Handysoftware-Entwickler auf über 61% erhöht.

Zudem können AMS (AMS 76.65 6.38%) kräftig avancieren. Deutsche Bank (DBK 13.475 0.45%) erhöht das Kursziel auf 90 von 80 Fr. und belässt die Einstufung auf «Buy». Seine Gewinnschätzungen revidiert Analyst Rob Sanders um 13% nach oben.

Im SMIM (SMIM 3293.07 0.44%) geben die Industriewerte um Sulzer (SUN 106.2 -0.19%) und OC Oerlikon (OERL 13.8 -1.08%) nach.

Erholungstendenzen in Asien

Eine überraschende Einigung im Budgetstreit in den USA und nachlassende Spannungen in der Nordkorea-Krise verleiten Anleger an den asiatischen Börsen zum Kauf. Südkoreas Präsident Moon Jae In hat einen Krieg auf der koreanischen Halbinsel ausgeschlossen. Dazu werde es nicht kommen, sagte Moon gemäss der Nachrichtenagentur Reuters auf einem Wirtschaftstreffen im russischen Wladiwostok. Der MSCI Asia Pacific liegt 0,4% im Plus. In Japan sind der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix um 0,2 bzw. 0,4% fester.

Kaum bewegt tendieren dagegen der chinesische Leitindex CSI 300 und der Hang Seng in Hongkong. Dass die Anleger momentan weniger sensibel auf die Spannungen um Nordkorea reagieren, zeigt sich auch am südkoreanischen Aktienmarkt. Der Leitindex Kospi notiert mit 1,1% deutlich fester. Der Taiex in Taiwan und der australische S&P/ASX 200 handeln im Minus.

Euro pendelt um 1.14 Fr.

Der Euro pendelt zum Franken weiter um die Marke von 1.14 Fr. und wird aktuell zu 1.1401 Fr. gehandelt. Auch die Marke von 1.19 $ kann die europäische Gemeinschaftswährung halten und notiert bei 1.1964 $. Der Greenback handelt etwas stärker zum Franken. 1 $ kostet 0.9529 Fr.

Öl kostet 54 $

Der Ölpreis hält seine Gewinne. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 54.512 0.91%) kostet 54 $. Gold notiert indes stabil in der Nähe seines Jahreshöchst. Eine Unze des Edelmetalls liegt bei 1335 $.