Schweizer Börse im Plus

Die Schweizer Börse startet am Montag freundlich in die Woche. Der Leitindex SMI (SMI 9357.97 0.9%) und der breite SPI (SXGE 10715.26 0.91%) verbuchen zum Handelsstart Gewinne. Der Schweizer Volatilitätsindex VSMI ergibt für den Leitindex eine erwartete Schwankungsbreite von +/–65 Punkten (0,7%).

Finanzwerte wie Credit Suisse (CSGN 16.93 2.17%), Swiss Lufe, UBS (UBSG 17.17 1.3%) und Zurich Insurance (ZURN 298.5 1.5%) avancieren. Im breiten Markt legen Idorsia (IDIA 21.75 0.93%) und AMS (AMS 97.4 5.87%) kräftig zu. Das Schweizer Pharmaunternehmen hat eine Kooperation mit Johnson & Johnson bekannt gegeben.

Auch in Frankfurt gibt die Hoffnung auf einen Wachstumsschub in den USA dem Dax (DAX 13027.61 1.29%) Auftrieb. Genährt wird der Optimismus von der Verabschiedung der US-Steuerreform im Senat. Anleger spekulieren auf einen weltweiten Wirtschaftsboom.

In Asien zeigt sich ein durchwachsenes Bild. Die Börsen in Japan und China handeln mit Verlusten. In Hongkong und Südkorea legen die Märkte hingegen zu.

Negativ hat sich die Washingtoner Politik am Freitag auf die US-Börsen ausgewirkt. Dow Jones (Dow Jones 24231.59 -0.17%), S&P 500 (SP500 2642.22 -0.2%) und Nasdaq schlossen mit Verlusten. Der Ex-Sicherheitsberater von Präsident Donald Trump, Michael Flynn, hatte sich schuldig bekannt, in der Russland-Affäre das FBI belogen zu haben.

Der Preis für Öl der Sorte Brent (Brent 63.248 -0.68%) gibt leicht nach, ebenso der Preis für die Feinunze Gold (Gold 1273.262 -0.04%).

Der Euro steht bei 1.17 Fr., der US-Dollar bei 0.98 Fr.