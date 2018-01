Schweizer Börse schliesst auf Allzeithoch

(SPU) Mit einem Plus von 0,3% nahm die Schweizer Börse am Freitag den Handel auf. Somit etablierte sich der Leitindex über der Marke von 9500 Punkten. Bereits kurz nach Markteröffnung (9.13 Uhr) stieg der SMI (SMI 9556.98 0.5%) auf 9549 Punkte. Damit übertraf er sein Allzeithoch vom 4. Juni 2007 um einen Punkt. Zum Börsenschluss verzeichnete er ein Plus von 0,5%.

An Wallstreet setzte sich der Aufwärtstrend trotz unerwartet schwacher Konjunkturdaten auch am vierten Handelstag im neuen Jahr fort. Der Dow Jones (Dow Jones 25295.87 0.88%) notierte 0,6% fester. Der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2743.15 0.7%) legte 0,4% zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq 100 (Nasdaq 100 6653.2905 1.04%) kletterte 0,8%.

Avancen auf breiter Front

Zum Börsenschluss notierten nahezu alle Valoren des Schweizer Blue-Chip-Index im Plus. Adecco (ADEN 78.9 2.04%) heben sich vom Rest des Feldes ab. Zudem avancierten Novartis (NOVN 84.08 1.23%), Givaudan (GIVN 2327 0.95%) und LafargeHolcim (LHN 58 1.19%) deutlich. Auch Julius Bär (BAER 61.46 0.56%) handelten fester.

Nennenswert ausserdem: Sika (SIK 8070 0.94%) stiegen und überschritten zum ersten Mal die Marke von 8000 Fr.

Credit Suisse (CSGN 17.64 -1.07%) und UBS (UBSG 18.36 -0.65%) beendeten die Woche als einzige Titel im SMI im Minus. Die Verlustmeldung der Deutschen Bank belastete die Titel der Grossbanken.

Emmi profitieren von Anteilsverkauf

Bei den mittelgrossen Werten herrschte wie bei den Standardtiteln eine Knappheit an unternehmensspezifischen Nachrichten. Der Grossteil der Mid Caps stieg.

Emmi (EMMN 704 1.51%) legten klar zu. Der Milchverarbeiter verkauft seinen Anteil von 22% an der Icelandic Milk and Skyr Corporation («Siggi’s»).

Auch GAM (GAM 16.76 3.39%) und Sonova (SOON 157.5 2.14%) notierten fester.

AMS (AMS 91.54 0.09%) sind am Donnerstag als grösste Verlierer im SMIM (SMIM 3676.14 0.98%) aus dem Handel gegangen. Die Aktien des österreichischen Chipherstellers konnten jedoch am Freitag ins Plus drehen.

Idorsia (IDIA 26.84 -0.15%) verloren. Jefferies erhöhte das Kursziel der Aktien des Biotech-Unternehmens auf 22 Fr. (zuvor 20 Fr.), empfahl «Halten». Zuvor hat das Urteil «Kaufen» gelautet.

Derweil setzten KTM Industries (KTMI 7.84 3.7%) ihren Aufwärtstrend fort.

Asien mehrheitlich im Plus

In Asien hob sich erneut der japanische Markt von den anderen Börsen ab. Der Nikkei 225 gewann 0,9%. Auch der breiter gefasste Topix stieg 0,9%. Zudem konnte der koreanische Kospi (Kospi 2492.88 0.77%) mit Avancen von 1,3% klar zulegen. Der Hang Seng in Hongkong notierte zum Börsenschluss bei 0,2%. Auf dem Festland handelt der Shanghai Composite 0,2% fester.

Euro stabil zum Franken

Die europäische Einheitswährung hielt sich klar über der Marke von 1.20 $. Sie notierte zum Dollar leichter bei 1.2038 $. Damit entfernte sie sich zusehends vom dreijährigen Höchststand. Zum Franken zeigte sich der Euro etwas stärker und notierte bei 1.1738 Fr. Der Dollar handelte zum Franken etwas fester bei 0.9751 Fr.

Öl bei knapp 68 $

Der Ölpreis verlor. So notiert das Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 67.685 -0.47%) bei knapp 68 $. Gold (Gold 1318.88 -0.16%) handelte ebenfalls etwas leichter, aber lag noch über der Marke von 1300 $. Die Unze des Edelmetalls kostet 1321 $.