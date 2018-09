Börse handelt in den roten Zahlen

(AWP/Reuters/VA) Nachdem die Schweizer Börse am Dienstag im Minus geschlossen hat, handelt der Markt auch am Mittwoch in den roten Zahlen. Der Leitindex SMI (SMI 8916.58 -0.39%) und der breite SPI (SXGE 10646.88 -0.47%) verzeichnen Verluste.

Die Anleger hielten sich zurück und würden mögliche Ergebnisse einer weiteren Runde der Verhandlungen im Handelsstreit zwischen den USA und Kanada abwarten, sagten Händler.

Mit Abschlägen handeln Julius Bär (BAER 49.97 -1.52%), LafargeHolcim (LHN 45.73 -0.95%), Richemont (CFR 83.78 -1.02%), Novartis (NOVN 80.1 -0.72%) und Nestlé (NESN 79.76 -0.92%). Gewinne verzeichnen Credit Suisse (CSGN 14.755 0.27%) und UBS (UBSG 15.35 0.75%). Im breiten Markt stehen Kuros nach Veröffentlichung der Halbjahreszahlen unter Druck.

Vor der nächsten Verhandlungsrunde USA/Kanada handelt auch der deutsche Leitindex Dax (DAX 12128.43 -0.67%) am Mittwoch mit Verlusten. Am Dienstag hatte er aus Furcht vor einer Eskalation eines ähnlichen US-Konflikts mit China bereits 1,1% im Minus geschlossen.

Unabhängig davon rechnen Börsianer damit, dass US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen neue Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Mrd. $ verhängt. Vor diesem Hintergrund blicken Investoren gespannt auf die Daten zur US-Handelsbilanz am Nachmittag.

Nachdem die amerikanischen Aktienmärkte am Montag feiertagsbedingt geschlossen geblieben waren, starteten die wichtigen Indizes am Dienstag mit leichten Verlusten in die Woche.