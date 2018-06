(Reuters) An der Londoner Börse steht wegen technischer Probleme alles still. Zur Eröffnung kann in den britischen Indizes, dem Leitindex FTSE und den Nebenwerteindizes nicht gehandelt werden. Die Eröffnungsauktion sei verzögert, sagt ein Sprecher des Börsenbetreibers LSE (LSE 4563 0.11%). Der Handel soll um 10 Uhr mitteleuropäischer Zeit wieder starten.