Börse startet im Minus

(AWP/Reuters/VA) Die Schweizer Börse ist zum Wochenschluss mit Verlusten gestartet. Der Leitindex SMI (SMI 9832.23 -0.28%) und der breite SPI (SXGE 11894.17 -0.17%) handeln im Minus.

Die grössten Verluste verzeichnen SGS (SGSN 2449 -2.31%). Die Analysten von Merrill Lynch und von Goldman Sachs (GS 199.32 1.17%) haben die Erwartungen an den Warenprüfkonzern zurückgenommen.

Auch UBS (UBSG 11.59 0.13%) und Credit Suisse (CSGN 11.76 0.09%) handeln im Minus. Zwar haben beide den zweiten Teil des US-Stresstests bestanden. CS wurde allerdings von der amerikanischen Notenbank wegen ihrer Kapitalplanung kritisiert.

Zudem verzeichnen die Pharmaschwergewichte Novartis (NOVN 88.6 -0.68%) und Roche (ROG 271.65 -0.69%) Abschläge.

Im breiten Markt hat heute der Verpackungsspezialist Aluflexpack zum Emissionspreis von 21 Fr. seinen ersten Handelstag.

Am Freitag und Samstag richten sich die Blicke auf die Staats- und Regierungschefs der zwanzig führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20) an ihrem Treffen in Japan. Am Samstag kommen dabei US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Amtskollege Xi Jinping zu Handelsgesprächen zusammen.