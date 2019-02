Börse handelt im Minus

(AWP/Reuters/VA) Die Schweizer Börse handelt am Dienstag verhalten. Der Leitindex SMI (SMI 9253.6 -0.15%) und der breite SPI (SXGE 10829.73 -0.16%) tragen rote Vorzeichen.

Abschläge müssen u.a. Nestlé (NESN 89.6 -0.47%), Credit Suisse (CSGN 11.76 -1.67%) und Julius Bär (BAER 40.01 -1.48%) hinnehmen. Swatch Group (UHR 285.5 -0.56%) und Richemont (CFR 72.54 -0.22%) werden durch die verhaltenen Uhrenexporte in Mitleidenschaft gezogen. LafargeHolcim (LHN 48.32 0.58%) und Geberit (GEBN 396.9 0.61%). Roche (ROG 274.3 0.37%) profitiert von einer Zulassung zu einem Schnellverfahren der US-Arzneimittelbehörde.

Im breiten Markt avancieren Straumann (STMN 765.5 4.86%) nach guten Jahreszahlen. Verluste verzeichnen VAT, Aryzta (ARYN 1.09 -3.54%) und Dormakaba (DOKA 666.5 -1.19%). Leonteq (LEON 41.42 -2.31%) geben nach einer Kurszielsenkung durch die CS nach.

Händler rechnen mit einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Für weitere Kursgewinne bräuchte es frische Impulse. Die Vorgaben von der Wall Street fehlen jedoch, weil am Montag wegen eines Feiertages in den USA nicht gehandelt wurde. Bis zur Handelseröffnung an den US-Börsen könnte das Geschäft daher eher ruhig verlaufen.

Hoffnungen von Anlegern auf eine nahende Einigung im Zollstreit zwischen China und den USA haben am Dienstag dagegen die Börsen in Asien gestützt.