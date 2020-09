SMI wieder leicht im Plus

(AWP/Reuters/SK) Der Schweizer Aktienmarkt kommt weiterhin nicht recht vom Fleck. Nach einer uneinheitlichen Entwicklung am Morgen drehte der Swiss Market Index (SMI (SMI 10221.96 -0.07%)) am Nachmittag zwar ins Plus, die Unsicherheit der Anleger wirkt aber als Bremsklotz.

Angeführt wird die Tabelle der 20 SMI-Titel von den Grossbanken UBS (UBSG 10.34 2.12%) und Credit Suisse (CSGN 9.276 2.25%). Beide hatten am Tag zuvor eingebüsst, gewannen am Mittwoch aber ständig an Wert und legten schliesslich mit der festeren Eröffnung in New York nochmals zu. Ebenfalls positiv stechen Sika (SIKA 227.2 1.29%) hervor. Der Bauzulieferer hat im Vorfeld zu seinem heutigen Investorentag verkündet, in der Krise Marktanteile gewonnen zu haben. Für das zweite Halbjahr erwartet Sika bessere Marktbedingungen und rechnet mit einem überproportionalen Anstieg des Betriebsgewinns. In einem ersten Kommentar hiess es etwa beim Broker Jefferies, der Konzern habe die gebotenen Chancen genutzt und seine Marktstellung weiter gefestigt.

Positiv aufgenommen worden ist die Ankündigung von Givaudan (GIVN 3983 0.56%), sich vom Geschäft mit dem Geliermittel Pektin zu trennen. Die Sparte des Aromen- und Duftstoffherstellers mit einem Jahresumsatz von 23,2 Mio. Fr. wird von der deutschen Herbstreith & Fox übernommen. Finanzielle Details der Transaktion wurden keine bekanntgegeben. Berenberg hat die Titel daraufhin zum Kauf empfohlen.

MCH Group trotz Verlust im Plus

Nebst UBS und Credit Suisse legten auch die Versicherer Swiss Re (SREN 68.56 0.09%) und Swiss Life (SLHN 350.8 1.12%) zu. Unter den SMIM-Finanzwerten avancieren Helvetia (HELN 78.65 2.68%) und Julius Bär (BAER 39.34 2.63%). Nicht mit dem Gesamtmarkt mithalten können die Pharmariesen: Die Aktien von Novartis (NOVN 80.04 -0.57%) und Roche (ROG 315.05 -1.61%) büssen ein, auch Lonza (LONN 567.8 -0.46%) fallen leicht zurück.

Im breiten Markt fallen die Aktien von MCH Group (MCHN 13.85 3.36%) auf. Die Messebetreiberin hat im ersten Halbjahr wie erwartet massiv weniger Umsatz gemacht. Offen ist zudem nach wie vor, wie es rund um den Einstieg von Investor James Murdoch auf juristischer Schiene weitergeht. Positive Neuigkeiten hat MCH für ihre Aktionäre keine geliefert, die selten gehandelten Aktien gewinnen aber dennoch deutlich.

Gekauft werden auch die Titel von Relief Therapeutics (RLF 0.582 4.3%). Das Biotechunternehmen hat mit seinem Partner NeuroRx Liefer- und Vertriebsvereinbarungen für den Produktkandidaten RLF-100 (Aviptadil) abgeschlossen, die die Herstellung der nötigen Wirkstoffmenge zur Behandlung von 1 Mio. Corona-Patienten gewährleisten soll.

US-Börse eröffnet höher

Nach Einbussen am Vortag geht es an der New Yorker Börse am Mittwoch wieder aufwärts. Der Dow Jones (Dow Jones 27810.05 1.3%) legt im frühen Handel kräftig zu. Der Markt verdaut die Unsicherheiten um den Wahlkampf in den USA schnell, die am Dienstagabend mit einem chaotischen TV-Duell zwischen den US-Präsidentschaftskandidaten einen neuen Höhepunkt erreichten. Marktbeobachter gehen davon aus, dass das chaotische TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden die generelle Stimmung an den Märkten belastet.

Einen klaren Gewinner in dieser oftmals als «hässlich» bezeichneten Debatte habe es nicht gegeben. Vielmehr sei die Unsicherheit im Vorfeld der Wahlen gestiegen. Zudem wachse unter den Investoren zunehmend die Angst, dass auch die Wahl selbst im Chaos enden könnte, falls Trump eine eventuelle Niederlage nicht akzeptieren sollte. Schlimmstenfalls droht eine wochenlange politische Hängepartie in der größten Volkswirtschaft der Welt, die das gerade diskutierte Konjunkturpaket immer weiter verzögern könnte.

Rund um das Coronavirus sorgen die steigenden Infektionszahlen weiter für negative Schlagzeilen. Die zuletzt chaotische Entwicklung beim Brexit wird indes ebenfalls als wenig hilfreich bewertet. Stabilisierend dürften von Konjunkturseite die neuesten PMI-Daten aus China wirken. Der chinesische Einkaufsmanagerindex legte von 51 im August auf 51,5 im September zu. Grund ist die steigende Nachfrage in der gesamten Wirtschaft. Am Nachmittag dürften vor allem in den USA die ADP-Beschäftigungsdaten und das endgültige BIP-Wachstum im zweiten Quartal im Fokus stehen.

Gold und Silber unter Druck

Der Euro notiert am Mittwoch knapp über der Marke von 1.17 $. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.1706 $. Zum Franken notiert sie am wieder knapp oberhalb der 1.08er Marke bei zuletzt 1.0804 Fr. Der US-Dollar behauptet sich bei 0.9227 Fr. wieder oberhalb der 0.92er Marke.

Der Ölpreis hat am Mittwoch im Tagesverlauf nach Verlusten am Vortag gewonnen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 41.78 2.33%) kostete am Nachmittag 41.62 $. Das waren 79 Cent mehr als am Dienstag.

Abwärts geht es am Mittwoch für die Edelmetalle Gold (Gold 1901.98 0.2%) und Silber (Silber 24.025 -0.93%). Gold bleibt damit wieder etwas deutlicher von der Schwelle von 1900 $ pro Feinunze entfernt, der Silberpreis fällt wieder unter die Marke von 24 $.