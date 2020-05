Börsen garantieren Transparenz, Fairness, Stabilität – auch in Krisen

Die Finanzmärkte sind derzeit historischen Extremen ausgesetzt. Auch wenn die Auswirkungen der Coronakrise noch nicht ausgestanden sind, kann man bereits heute sagen, dass die Aktienindizes weltweit in kürzester Zeit den grössten Rückgang erlebt haben. Selbst während der Finanzkrise 2008 ging der Einbruch über mehrere Monate und damit einen deutlich längeren Zeitraum vonstatten. Zudem erleben wir ausserordentlich hohe Preisbewegungen und einen massiven Anstieg der Volumen. Die unmittelbare Auswirkung dieser Pandemie auf die Aktivität an den Börsen macht deren Verflechtung mit der Gesellschaft und die Bedeutung für die Wirtschaft mehr als deutlich.

Zum Autor Urs Rüegsegger ist Präsident des Weltbörsenverbands (The World Federation of Exchanges, WFE).

Angesichts der historischen Verwerfungen wurde der Ruf laut, den Börsenhandel auszusetzen. Die vermeintlichen Vorteile nicht kotierter Vermögenswerte in Bezug auf die Volatilität wurden gepriesen. Beide Sichtweisen sind zu kurzfristig und verkennen, dass eine der wichtigsten Aufgaben von Börsen darin besteht, auch unter extremen Bedingungen «Public» zu bleiben, für Liquidität und letztlich für Stabilität zu sorgen. Davon profitieren nicht zuletzt auch Vermögenswerte, die nicht an den Börsen gehandelt werden.

Von regulierten Märkten wird erwartet, dass sie selbst unter solch extremen Bedingungen jederzeit funktionieren. Marktteilnehmer wollen die Möglichkeit haben, ihren Kapitaleinsatz den veränderten Bedürfnissen rasch anzupassen. Sie erwarten, dass jederzeit Transparenz, Fairness und Stabilität herrschen. In den vergangenen Wochen stellten die Börsen einmal mehr ihre zentrale Verantwortung unter Beweis. Sie sind alternativlos, nicht nur in Zeiten gestresster Märkte. Dabei geht es nicht nur darum, den Sekundärhandel am Leben zu halten. Mindestens ebenso wichtig sind die Preisfindung und die Verteilung der notwendigen Informationen. Sie sind die Grundlage für die Bewertung von Aktiven und ermöglichen damit erst die Entscheide zur Allokation von Vermögenswerten. Diese Funktion einer Börse ist weniger prominent und wird deshalb oft vergessen.

Hohe Volumen und Schutzmassnahmen

Konkret bedeutet dies, dass die Marktinfrastruktur im März rund um den Globus das Drei- bis Fünffache des normalen Tagesvolumens zu bewältigen hatte. Der Januar 2015, als die Schweizerische Nationalbank sich entschied, die Anbindung des Frankens an den Euro aufzuheben, hatte an der SIX zu einem Volumenanstieg um das Siebenfache. Doch die Bewältigung der Volumen war nicht die einzige Herausforderung. Erschwerend kam in den vergangenen Wochen hinzu, dass auch die Börsenbetreiber die Schutzmassnahmen ihrer Regierungen umsetzen mussten.

Besonders herausfordernd war die Dezentralisierung der Belegschaft durch Home Office. Die Anbindung einer grossen Anzahl Mitarbeiter über Remote-Zugang bei gleichzeitigem Einhalten der Sicherheitsbestimmungen hat jedoch gut funktioniert, obwohl sich vermutlich nur die wenigsten Börsen auf ein solches Szenario vorbereitet hatten. Wegen der medizinischen Schutzmassnahmen, speziell der Abstandregel, musste der Parketthandel eingestellt werden. Einzelne Mitglieder der World Federation of Exchanges (WFE) kennen nach wie vor ein solches Angebot. Volumenmässig ist es im Vergleich zum elektronischen Handel jedoch vernachlässigbar.

Noch sind die Auswirkungen der Pandemie nicht ausgestanden, doch erste Verbesserungsmöglichkeiten sind bereits absehbar, so beispielsweise aufseiten der mittleren und kleineren Broker. Nicht alle sind in der Lage, die von den Märkten vorgegebene deutlich höhere Kadenz zu bewältigen. Es kam verschiedentlich zu einem Stau in der Verarbeitung der von den Börsen zugestellten Informationen. Ein Phänomen, das in der Schweiz bereits im Januar 2015 zu beobachten war.

Nach welchen Massnahmen ruft das?

Die jüngsten Marktverwerfungen gehören zum Alltag der Finanzmärkte. Mit konstanter Regelmässigkeit taucht jeweils die Frage auf, ob Börsen die Kursausschläge nicht verstärken, gerade weil weiter gehandelt werden kann. Oft werden die privaten Märkte zum Vergleich herangezogen, auf denen in der Regel keine Transaktionen mehr stattfinden. Leider hat man mit der Schliessung der Börsen keine guten Erfahrungen gemacht. So geschehen um die Terroranschläge im November 2011; damals wurden einige – zum Teil auch grössere – Märkte geschlossen. Das Fehlen der aktuellen Marktpreise verunmöglichte den Markteilnehmern, sich in einer schwierigen Zeit zu positionieren. Sie mussten quasi tatenlos zusehen, was mit ihren Vermögenspositionen geschah.

Erkenntnisse und Verbesserungen

Es gehört zum Auftrag der Börsen, dass die Preisbildung fair ist und die Handelsregeln eingehalten werden. Dazu gehören auch die sogenannten Circuit Breakers, Mechanismen, die bei Überhitzung in einem Titel zur Aussetzung des Handels für eine vordefinierte Zeitspanne führen. Hierzu haben alle Marktteilnehmer aus den vorangegangenen Krisen viel gelernt. Diese Erfahrung hat sich nun bewährt und die Märkte stabilisiert.

Auch die jüngste, extreme Marktsituation wird Verbesserungsmöglichkeiten an den Tag bringen. Auf Stufe des Weltbörsenverbands werden bereits die Erkenntnisse der verschiedenen Mitglieder zusammengetragen. Eine eigens dafür eingerichtete Website soll helfen, die Erfahrungen auszutauschen und die richtigen Rückschlüsse zu ziehen, um die Rolle der Marktinfrastruktur weiter zu stärken und sich auf die nächsten Turbulenzen vorzubereiten. Solche kommen bestimmt, nur wissen wir nicht, wann.

Welches sind die wichtigsten Schlüsse?

Auch die Erwartung der Marktteilnehmer an die Integrität der Märkte wird bleiben, und sie werden sich noch mehr auf einen liquiden Markt verlassen. Der entscheidende Wert der Börsen besteht darin, dass diese Leistungen mit Liquidität und Transparenz jederzeit erbracht werden und genau deshalb alle Marktteilnehmer Vertrauen in das Funktionieren der Börse haben. Durch die Fähigkeit, auch unter extremer Volatilität zuverlässig zu arbeiten, schaffen Börsen letztlich langfristig Stabilität.