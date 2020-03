Börsen in Zeiten einer Pandemie

Am Freitag schloss der S&P 500 8% unter Jahresanfang, der Nasdaq 100 2,32%. Der DJ US Technology verlor 3,69%, während Software noch mit 0,47% im Plus notierte. Auf internationaler Bühne gab der MSCI Welt 8,87% preis, Information Technology 3,94% und Healthcare 4,1%, während Utilities als einziger Sektor mit einem Gewinn von 4,14% abschloss. Mit einem Minus von weniger als 5% fallen noch Consumer Staples und Real Estate auf. Die anderen Sektoren gaben mehr preis, angeführt von Energy mit –25,46%.

Diese Zahlen sind die Spitze des Eisbergs für einen Markt, der weltweit eine deutliche Unterscheidung vornimmt zwischen den Sektoren. Am Montag brach Panik aus.