SMI zeitweise bei 12’400 – Wallstreet gemischt

(AWP/SPU) Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag die Gewinne vom Vormittag nochmals etwas ausgebaut. Der Leitindex SMI (SMI 12'348.49 +1.00%) überschritt zeitweise sogar die Marke von 12’400 Punkten. Nach dem schwachen Start ins Jahr mit einem Minus des SMI im Januar von rund 5% schienen die Schnäppchenjäger neue Chancen zu wittern, meinen Händler. Das zeigt auch der als «Angstbarometer» bezeichnete Volatilitätsindex VSMI, der im Vergleich zum letzten Handelstag um über 10% gesunken ist. Die Lieblinge am hiesigen Markt sind nach wie vor UBS (UBSG 18.28 +6.90%), nachdem die Grossbank sehr starke Zahlen vorlegte und ein Strategieupdate präsentierte.

Ein Teil des jüngsten Erholungsrally des Gesamtmarktes sei auf Investoren zurückzuführen, für welche der Boden vor gut einer Woche erreicht war, sagt ein Händler. Auf der anderen Seite trügen aber auch Leerverkäufer, die wegen des Anstiegs ihre Positionen glattstellen mussten, zum Kursplus bei. An der Nachhaltigkeit der laufenden Erholung bestehen daher noch immer Zweifel. Viele Investoren würden wohl auf solche Erholungen spekulieren, um in der Stärke weitere Positionen abzubauen, lautet etwa ein entsprechender Kommentar des Brokers Robomarkets.

Den US-Märkten mangelt es an Schwung. Die drei Wallstreet-Indizes suchen eine gemeinsame Richtung. Der S&P 500 liegt 0,1% im Minus. Der Dow Jones notiert 0,1% fester. An der Technologiebörse geben die Kurse mehrheitlich nach. Der Nasdaq Composite büsst 0,5% ein.

UBS klar im Plus

UBS stehen an der Spitze aller Blue Chips. Die Bank hat mit der Mehrheit der Kennzahlen trotz eines Abschreibers für den Prozess in Frankreich die Erwartungen übertroffen und will auch eine höhere Dividende auszahlen als vorhergesagt.

Im Sog von UBS ziehen auch Credit Suisse (CSGN 8.8680 +1.23%) etwas deutlicher an.

Novartis (NOVN 81.21 +1.35%) ziehen an. Blackstone, Carlyle wollen offenbar Gebot für Sandoz abgeben.

Holcim (HOLN 50.76 +2.03%) werden von guten Zahlen des Konkurrenten HeidelbergCement (HEI 62.50 +2.02%) gestützt und Temenos (TEMN 110.70 +0.59%) von einem Auftrag aus Tschechien. Beide Titel gehören zusammen mit Partners Group (PGHN 1'285.00 +0.63%) und UBS zum Spitzenquartett.

Swatch Group (UHR 271.20 +1.08%) wiederum profitieren von einer Kurszielerhöhung durch Citigroup (C 65.68 +0.86%). Auch die Valoren von Konkurrent Richemont (CFR 136.30 +2.52%) liegen klar im Plus.

Zurück bleiben Lonza (LONN 637.20 +0.60%). Die Aktien des Pharmaauftragsfertiger verlieren klar.

SIG Combibloc SIGN 20.24 -5.24% )

Im Nebensegment fallen SIG Combibloc auf. Das Industrieunternehmen hat am Morgen mit der Übernahme der US-Firma Scholle IPN eine grössere Akquisition angekündigt und gleichzeitig erste Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt.

Zu reden geben AMS Osram (AMS 15.28 -0.55%). Händler wundern sich, dass die Titel trotz starker Zahlen und ermutigenden Ausblicks des Smartphone-Zulieferers Cirrus Logic nur leicht höher beziehungsweise unter Tageshoch tendieren.

Im breiten Markt sind die Aktien des Derivatspezialisten Leonteq (LEON 69.10 +4.38%) gut gesucht. Der Titel erhält von einer Aufstufung durch die Zürcher Kantonalbank von «Marktgewichten» auf «Übergewichten» Auftrieb. Die Bank bemängelte in der Vergangenheit die Abhängigkeit von Leonteq vom eigenen Vertrieb. Mit den kürzlich verkündeten Partnerschaften mit Swissquote (SQN 161.60 +3.86%) und der VP Bank (VPBN 100.40 +0.40%) ergäben sich aber Vertriebskapazitäten jenseits der Milliardenschwelle.

Der Zugbauer Stadler Rail (SRAIL 42.94 -2.28%) hat in Serbien einen grossen Auftrag erhalten. Das Ostschweizer Unternehmen hat den Zuschlag erhalten, um achtzehn Züge des Typs «Flirt» nach Serbien zu liefern, wie eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage bestätigte.

Ruhe in Asien

In Asien wird am Dienstag nur an wenigen Aktienmärkten gehandelt. In China, Korea und Taiwan sind die Börsen wegen Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen. In Tokio gewinnt der Nikkei 225 0,3%, wogegen der breiter gefasste Topix stagniert. In Sydney steigt der S&P/ASX 200 um 0,2%.

Euro klar über 1.12 $ – wieder unter 1.04 Fr.

Der Euro festigt sich am Dienstag klar über der Marke von 1.12 $. So legt die Gemeinschaftswährung auf 1.1260 $ zu. Gegenüber dem Franken rutscht sie mit 1.391 Fr. unter die am Vorabend erreichte Marke von 1.04 Fr. Der Dollar gibt zum Franken deutlicher nach und entfernt sich weiter von 0.93. Momentan lautet der Kurs 0.9228 Fr.

Ölpreis notiert fester

Der Ölpreis steigt am Dienstag. Aktuell kostet ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 91 $.

Gold notiert wieder über der Marke von 1800 $ bei einem Kurs von 1806 $ pro Feinunze.

Bitcoin zeigt sich wenig bewegt. Die Cyberdevise notiert bei rund 38’000 $.